Szalay-Bobrovniczky Kristóf: A honvédelem magja az ellenálló társadalom + videó

A Közel-Keleten ismét fokozódik a feszültség, Irán irányából újabb háborús kockázatok körvonalazódnak. Ebben a bizonytalan helyzetben Izrael példája különösen tanulságos – hívta fel a figyelmet a honvédelmi miniszter legfrissebb közösségi médiás bejegyzésében. Szalay-Bobrovniczky Kristóf rámutatott: az izraeli példa is mutatja, hogy ellenálló társadalom nélkül nincs honvédelem.

2026. 01. 27. 10:59
Tel-Avivból jelentkezett a Facebook-oldalán Szalay-Bobrovniczky Kristóf. „A hírekből mindannyian látjuk: a Közel-Keleten újra nő a feszültség, Irán irányából háborús kockázatok rajzolódnak ki, miközben a térség még alig lépett túl a gázai háború sokkján” – fogalmazott bejegyzésében a honvédelmi miniszter. 

Tel-Aviban tárgyalt a honvédelmi miniszter Forrás: Szalay-Bobrovniczky Kristóf Facebook-oldala

Véleménye szerint ebben a kiszámíthatatlan geopolitikai környezetben különös jelentősége van annak a tapasztalatnak, amelyet Izraelben szereztek. Mint írta, az izraeli társadalom működése éles kontrasztban áll az állandó fenyegetettséggel.

Az izraeli társadalom nemcsak túlél. Él. Dolgozik, sportol, tanul, közösséget épít – még állandó biztonsági fenyegetettség közepette is

 – hangsúlyozta, hozzátéve: mindez nem spontán alkalmazkodás, hanem hosszú évek tudatos felkészülésének eredménye.

A bejegyzés központi gondolata szerint a honvédelem nem szűkíthető le pusztán katonai eszközökre vagy fegyverrendszerekre. 

„A honvédelem valódi alapja nem pusztán a technika, nem a fegyverrendszerek száma”

 – írta a miniszter. Szalay-Bobrovniczky Kristóf szerint a valódi erő a társadalomban rejlik:

 A honvédelem magja az ellenálló társadalom: az a közösség, amely képes megőrizni működőképességét, hitét és fegyelmét a legnehezebb időkben is

– fogalmazott bejegyzésében, amelyhez egy hangulatos videót is csatolt. 

Amint arról hírt adtunk, a honvédelmi miniszter hétfőn Tel-Avivban, az izraeli védelmi minisztériumban folytatott tárgyalásokat, ahol Magyarország és Izrael zászlaja egymás mellett jelezte a két ország együttműködésének jelentőségét.

– A közel-keleti térség biztonsági folyamatai Magyarország számára is meghatározók – hangsúlyozta Szalay-Bobrovniczky Kristóf az izraeli védelmi minisztériumban tett látogatása során.

Borítókép: Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter Tel-Avivban tárgyalt (Forrás: Szalay-Bobrovniczky Kristóf Facebook-oldala)


