Szentkirályi Alexandra: Egyedül a Fidesz a biztos választás + videó

– A tiszásoknak gazdasági programját már pontosan ismerjük. Szerintük a rezsicsökkentés egy humbug, amit nem kellene támogatni. Mi ennek pontosan az ellenkezőjét gondoljuk a Fidesszel: a rezsicsökkentést újra és újra megvédtük, hogy a magyar családoknál több pénz maradjon – jelentette ki Szentkirályi Alexandra.

Fotó: Kurucz Árpád / MW

A fővárosi Fidesz frakcióvezetője kiemelte:

így teszünk a jövőben is, ezért is a Fidesz a biztos választás. Évtizedek óta nem volt ilyen hideg tél hazánkban, a hosszan elhúzódó hóhelyzet és a tartós mínuszok miatt a rezsicsökkentés védelme aktuálisabb mint valaha. Ne kockáztassuk a magyar családok biztos energiaellátását és alacsony rezsijét!

Szentkirályi posztjában egy videóösszeállításban mutatta meg a Tisza igazi rezsipolitikáját: a videóban tiszás politikusok és szakértők mondják el véleményüket a rezsicsökkentésről. Magyar Péter, Bódis Kriszta, Király Júlia, Kéri László és mások egyaránt negatív kontextusban beszélnek a magyar emberek számára létfontosságú kormányzati intézkedésről: