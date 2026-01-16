választás2026Szentkirályi AlexandraFidesz

Szentkirályi Alexandra a Fidesz kampányáról árult el részleteket + videó

Elmondása szerinte nagyon élvezi a helyzetet.

2026. 01. 16. 11:34
– Hogy állunk, Szandra? Hogy indult a kampány? – kérdezték a Fidesz fővárosi elnökétől a közösségi oldalára felöltött videójában. Szentkirályi Alexandra elárulta: jól, ugyanakkor még csak most kezd belejönni. Elmondása szerint nagyon szereti ezt a részét a kampánynak, amikor már közeledik a választás napja. – Nagy is a tét, de szerintem rengeteg érvünk van magunk mellett. Azt is látjuk, hogy a másik oldal mit kínál: egy brüsszeli utat, a miénk pedig a magyar út, úgyhogy ezért fogunk dolgozni a következő napokban is – jelentette ki.

Mint arról lapunk is beszámolt, a biztos választás kampányszlogent a tisztújító kongresszusán jelentette be a Fidesz. Zila János, az Alapjogokért Központ elemzője szerint ez a szlogen azért is találó, mert egyre nyilvánvalóbb: az embereknek a biztonság és a bizonytalanság között kell választaniuk. Az Orbán Viktor miniszterelnök beszédéről készült teljes elemzést itt olvashatja el.

 

Borítókép: Szentkirályi Alexandra, a Fidesz fővárosi elnöke (Forrás: Facebook)

 

