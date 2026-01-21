Szentkirályi Alexandra jelezte: 2,4 milliárd forinttal több marad Budapest kasszájában + videó

„A kormány átalakította a víziközmű-alapot, aminek köszönhetően 2,4 milliárd forinttal több pénz marad Budapest kasszájában” – közölte a Facebook-oldalán Szentkirályi Alexandra.

Kátyú a Rákóczi úton. Fotó: Tumbász Hédi

„A Fidesz fővárosi frakciója azt javasolja, hogy ezt az összeget útfelújításokra fordítsuk” – írta a politikus.

Szentkirályi Alexandra hangsúlyozta:

Budapesten sok helyen kritikussá vált az úthálózat állapota, a főváros vezetése nem fordít kellő figyelmet a problémára.

„Erre bizony nagy szükség van, hiszen a budapesti utak állapota sok helyen kritikussá vált, ezzel a feladatával Karácsony Gergely régóta nem foglalkozik!” – fogalmazott.

A Fidesz-frakció javaslata a jövő héten kerül a Fővárosi Közgyűlés elé, ahol döntés születhet arról, mire fordítsák a megnövekedett forrást – jelezte.

Borítókép: Szentkirályi Alexandra, a Fidesz–KDNP frakcióvezetője felszólal a Fővárosi Közgyűlés ülésén a Városháza dísztermében 2025. december 17-én (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)