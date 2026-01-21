Szentkirályi AlexandraKarácsony GergelyBudapestpénzútjavítás

Szentkirályi Alexandra jelezte: 2,4 milliárd forinttal több marad Budapest kasszájában + videó

Átalakította a kormány a víziközmű-alapot, aminek eredményeként 2,4 milliárd forinttal több forrás marad Budapest költségvetésében – jelentette be Szentkirályi Alexandra a közösségi oldalán. A Fidesz fővárosi frakcióvezetője szerint a pluszforrást elsősorban a fővárosi utak állapotának javítására kellene fordítani.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2026. 01. 21. 8:23
„A kormány átalakította a víziközmű-alapot, aminek köszönhetően 2,4 milliárd forinttal több pénz marad Budapest kasszájában” – közölte a Facebook-oldalán Szentkirályi Alexandra.

20260120 Budapest Rákóczi út kátyú az úton
Kátyú a Rákóczi úton. Fotó: Tumbász Hédi 

„A Fidesz fővárosi frakciója azt javasolja, hogy ezt az összeget útfelújításokra fordítsuk” – írta a politikus. 

Szentkirályi Alexandra hangsúlyozta: 

Budapesten sok helyen kritikussá vált az úthálózat állapota, a főváros vezetése nem fordít kellő figyelmet a problémára. 

„Erre bizony nagy szükség van, hiszen a budapesti utak állapota sok helyen kritikussá vált, ezzel a feladatával Karácsony Gergely régóta nem foglalkozik!” – fogalmazott. 

A Fidesz-frakció javaslata a jövő héten kerül a Fővárosi Közgyűlés elé, ahol döntés születhet arról, mire fordítsák a megnövekedett forrást – jelezte.

 

Borítókép: Szentkirályi Alexandra, a Fidesz–KDNP frakcióvezetője felszólal a Fővárosi Közgyűlés ülésén a Városháza dísztermében 2025. december 17-én  (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

 

