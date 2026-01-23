Rig LajosJobbikNavracsics Tibor

Szokatlan barátság a politikában: a Fideszt egykor egyéniben legyőző jobbikos ma már a miniszter barátja

Először adott interjút politikától való visszavonulása után az egykori Jobbikos országgyűlési képviselő, Rig Lajos. Az egészségügyben, mentőként dolgozó volt politikus beszélt Navracsics Tiborral való kapcsolatáról, a térség fejlődéséről és arról is, miért nem tért vissza a politikába.

Magyar Nemzet
Forrás: Veol2026. 01. 23. 17:17
Fotó: Kovács Attila Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Amit kimondtam, ahhoz mindig tartottam magam” – fogalmazott a Veol-nak a politikából való visszavonulásáról Rig Lajos. Az egykori országgyűlési képviselő elmondta: előre eldöntötte politikai visszavonulását, vagyis, hogy ha egyéni jelöltként nem jut be a parlamentbe, listáról sem kíván mandátumot vállalni. A választások éjszakáján elszenvedett vereség ezt a döntést véglegessé tette. 

Az interjúban szóba került Navracsics Tibor országgyűlési képviselő, közigazgatási és területfejlesztési miniszter is, akivel Rig Lajos szerint a politikai különbségek ellenére korrekt, stabil kapcsolat alakult ki. A 2022-es kampányt a 3-as számú választókerületben kiegyensúlyozottnak nevezte, ami szerinte nagyban köszönhető Navracsics Tibor személyiségének. 

Nem pártpolitikában gondolkodik, hanem a választókerületben élő emberek problémáiban

 – mondta róla, hozzátéve: ritkaságnak tartja, hogy eltérő politikai oldalon álló szereplők ilyen módon együtt tudjanak működni.

A választások után Rig Lajos az elsők között gratulált Navracsics Tibornak, és felajánlotta szakmai segítségét is. Mint elmondta, több mint harminc éve él és dolgozik a térségben, ezért jól ismeri a választókerület és az egészségügyi ellátórendszer problémáit. – Engem soha nem a pártszín érdekelt, hanem az, hogy ki mit akar tenni ezért a térségért – hangsúlyozta. Elmondása szerint több kérdésben is volt egyeztetés köztük, elsősorban egészségügyi témákban.

A 3-as választókerületről összességében úgy vélekedett, hogy az elmúlt időszakban érezhető fejlődés indult el. Kiemelte az egészségügyi fejlesztéseket, különösen a tapolcai kórház mammográfiai ellátásának előrelépését, illetve az ajkai beruházásokat. 

Emlékezetes, Rig Lajos volt az első jobbikos politikus, aki annak idején a párt felemelkedő időszakában először egyéni mandátumot nyert. 2015-ben Tapolcán, a legendás fideszes országgyűlési képviselő, Lasztovicza Jenő halála miatt tartottak időközi országgyűlési választást. Rig Lajos szoros csatában, néhány száz szavazattal nyerte meg akkor az időközit, ami a Fidesznek is fájó veszteséget jelentett, hiszen nem sokkal korábban a szomszédban, Veszprémben is elveszített egy időközi választást, amivel a parlamenti kétharmadot is elbukta. Ott egyébként éppen Navracsics Tibor lemondása miatt kellett időközi választást tartani, aki Brüsszelbe távozott, hogy az Európai Bizottság magyar biztosa legyen. 

A mostani interjút Navracsics Tibor is megosztott közösségi oldalán, amelyhez azt írta: „Köszönöm, Lajos, ezt a történelmileg is páratlan barátságot!” Az interjúról bővebben a Veol hasábjain olvashatnak.

Borítókép: Rig Lajos, a Jobbik egykori országgyűlési képviselője (Fotó: MTI/Kovács Attila)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekFekete-Győr András

Francesca, mint mindig!

Bayer Zsolt avatarja

Fekete-Győr elolvassa?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu