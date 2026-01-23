Szokatlan barátság a politikában: a Fideszt egykor egyéniben legyőző jobbikos ma már a miniszter barátja

„Amit kimondtam, ahhoz mindig tartottam magam” – fogalmazott a Veol-nak a politikából való visszavonulásáról Rig Lajos. Az egykori országgyűlési képviselő elmondta: előre eldöntötte politikai visszavonulását, vagyis, hogy ha egyéni jelöltként nem jut be a parlamentbe, listáról sem kíván mandátumot vállalni. A választások éjszakáján elszenvedett vereség ezt a döntést véglegessé tette.

Az interjúban szóba került Navracsics Tibor országgyűlési képviselő, közigazgatási és területfejlesztési miniszter is, akivel Rig Lajos szerint a politikai különbségek ellenére korrekt, stabil kapcsolat alakult ki. A 2022-es kampányt a 3-as számú választókerületben kiegyensúlyozottnak nevezte, ami szerinte nagyban köszönhető Navracsics Tibor személyiségének.

Nem pártpolitikában gondolkodik, hanem a választókerületben élő emberek problémáiban

– mondta róla, hozzátéve: ritkaságnak tartja, hogy eltérő politikai oldalon álló szereplők ilyen módon együtt tudjanak működni.

A választások után Rig Lajos az elsők között gratulált Navracsics Tibornak, és felajánlotta szakmai segítségét is. Mint elmondta, több mint harminc éve él és dolgozik a térségben, ezért jól ismeri a választókerület és az egészségügyi ellátórendszer problémáit. – Engem soha nem a pártszín érdekelt, hanem az, hogy ki mit akar tenni ezért a térségért – hangsúlyozta. Elmondása szerint több kérdésben is volt egyeztetés köztük, elsősorban egészségügyi témákban.

A 3-as választókerületről összességében úgy vélekedett, hogy az elmúlt időszakban érezhető fejlődés indult el. Kiemelte az egészségügyi fejlesztéseket, különösen a tapolcai kórház mammográfiai ellátásának előrelépését, illetve az ajkai beruházásokat.

Emlékezetes, Rig Lajos volt az első jobbikos politikus, aki annak idején a párt felemelkedő időszakában először egyéni mandátumot nyert. 2015-ben Tapolcán, a legendás fideszes országgyűlési képviselő, Lasztovicza Jenő halála miatt tartottak időközi országgyűlési választást. Rig Lajos szoros csatában, néhány száz szavazattal nyerte meg akkor az időközit, ami a Fidesznek is fájó veszteséget jelentett, hiszen nem sokkal korábban a szomszédban, Veszprémben is elveszített egy időközi választást, amivel a parlamenti kétharmadot is elbukta. Ott egyébként éppen Navracsics Tibor lemondása miatt kellett időközi választást tartani, aki Brüsszelbe távozott, hogy az Európai Bizottság magyar biztosa legyen.