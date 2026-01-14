bíróságfővárosi törvényszékszőlő utcaletartóztatás

Maradnak rács mögött a Szőlő utcai ügy gyanúsítottjai

Három hónappal toldották meg a volt igazgató és társai kényszerintézkedését.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 01. 14. 14:45
Három hónappal meghosszabbította a Budai Központi Kerületi Bíróság a Szőlő utcai ügyben érintett négy ember letartóztatását – közölte a Fővárosi Törvényszék.

A tájékoztatásban emlékeztettek: a volt igazgató, az egyik gyermekfelügyelő és egy nevelő, valamint az egyik rendész kényszerintézkedését még tavaly decemberben rendelte el a bíróság egy hónapra, az ügyészség most mindegyik terhelt esetében a letartóztatás meghosszabbítását indítványozta.

A folyamatban lévő nyomozás elsődleges érdeke, hogy a hatóság a tényállás felderítését a terheltek befolyásától mentesen tudja elvégezni, a rendelkezésre álló adatok alapján pedig a bíróság úgy ítélte meg, hogy a terhelteknél megalapozottan feltehető, hogy

szabadlábra kerülésük esetén a bizonyítást megnehezítenék vagy meghiúsítanák,

valamint hogy a kényszerintézkedéssel elérni kívánt célok mind a négy gyanúsított esetében továbbra is csak a letartóztatással biztosíthatók. A végzések nem véglegesek.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

