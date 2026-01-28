tisza pártbevándorlásmigrá­cióKéri László

Baloldali politológus buktatta le a Tiszát: Magyar Péterék beengednék a migránsokat

A baloldali politológus, Schultz Nóra a demográfiai kihívásokra hivatkozva vonta kétségbe a Tisza bevándorlásstop-politikáját.

Magyar Nemzet
2026. 01. 28. 16:27
Aktuálpolitikai témákról beszélgetett a HVG esti videójában két generáció képviselőjeként Kéri László politológus és Schultz Nóra, a szélsőbaloldali Szikra Mozgalom tagja, Jámbor András korábbi kabinetfőnöke, aki jelenleg a Partizánnál dolgozik. A beszélgetés végén elhangzott megjegyzés új megvilágításba helyezte és megkérdőjelezte a Tisza Párt bevándorláspolitikai ígéreteit – írja az Origo.

Schultz Nóra (Forrás: Facebook)

Schultz Nóra ugyanis a demográfiai kihívásokat említve felvetette, hogy a bevándorlás kérdését a jövőben nem lehet megkerülni. Mint fogalmazott:

Egy olyan állítás, hogy egyszerűen bevándorlás-, bevándorló-munkásstopot hoz a Tisza, ezek mennyire lesznek tarthatóak.

A kijelentés gyakorlatilag megnyitja a kaput a bevándorlásról szóló vitának, és relativizálja azokat az ígéreteket, amelyek eddig egyértelmű elutasításról szóltak. Nem ez az első eset, hogy Schultz Nóra a baloldallal hozza összefüggésbe a Tisza Pártot. Nemrég egy Partizán-adásban ismerte el: baloldalinak tartja a Tisza gazdaságpolitikáját és így a megszorításokkal kapcsolatos terveit.

Mint már megírtuk, a migrációs paktumról szóló EP-szavazásnál a Tisza Párt képviselői támogatták, hogy 2025-re plusz 25 millió euróval növeljék meg a Menekültügyi, migrációs és integrációs alapot, ami egyértelműen

a migrációs paktum gyors és hatékony végrehajtását szolgálja.

A Tisza képviselői támogatták azt a javaslatot, amely „helyénvalónak ítéli meg”, hogy Magyarországot kétszázmillió euróval megbüntessék az Európai Bíróság döntése alapján. Ezt a büntetést az EU azért szabta ki, mert az EB szerint Magyarország nem tartotta be az uniós menedékkérői jogokat. Magyarország szerint viszont az unió nem tartotta be az uniós jogot azáltal, hogy illegális bevándorlók befogadására kötelezte volna Magyarországot.

A Tisza Párt tehát teljesen elkötelezte magát Brüsszel migrációs elképzelései mellett, és finanszírozási szinten is hozzájárul azok végrehajtásához.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)


