A tiszások sem ismerik a saját jelöltjeiket, a választóknak végképp nincs fogalmuk arról, hogy kik ők

Elképesztően kudarcos a Tisza Párt egyéni jelöltjeinek kampánya, erről beszélt a Magyar Nemzetnek egy, a Tisza Párttal együtt dolgozó koordinátor. Lapunk információi szerint egy helyben toporog a kampány.

A Tisza Párt jelöltjei (Forrás: Facebook/Magyar Péter)

Az informátor kiemelte,

nem sikerült mostanáig megoldani azt a helyzetet, hogy a Tisza Párt jelöltjeit bárki is megismerje. Átlagosan a választók 20-30 százaléka ismeri a jelöltjeiket, ami azt jelenti, hogy maguk a tiszások sem ismerik a sajátjaikat.

Emellett pedig komoly problémát okozott a kampánystábok felállítása is, ugyanis senki sem akar napi 8-10 órát egy ismeretlen jelöltbe fektetni.

Elképesztően kevés aktivista hajlandó részt venni a kampányban egy-egy csapat részeként. Éppen ezért a Tisza központjából küldenek egyre több aktivistát, de ők sem képesek ilyen mennyiségű feladatot ellátni

– jelentette ki a forrásunk. Elmondta, ezen fejetlenség eredményeként pedig a kormánypártok esélyes jelöltjeinek száma folyamatosan nő a belső mérések szerint.