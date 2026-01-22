Rendkívüli

Halállal fenyegeti Orbán Viktort és kormányváltást akar Magyarországon az Ukrán Önkéntes Hadsereg parancsnoka

tisza pártmagyar péterkampányjelölt

A tiszások sem ismerik a saját jelöltjeiket, a választóknak végképp nincs fogalmuk arról, hogy kik ők

A Magyar Nemzet információi szerint az egyéni jelöltek kampánya egyre siralmasabb képet mutat. A Tisza Párt politikusainak jó része ugyanis teljesen ismeretlen a választók számára.

Munkatársunktól
2026. 01. 22. 18:59
Fotó: Hatlaczki Balázs
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Elképesztően kudarcos a Tisza Párt egyéni jelöltjeinek kampánya, erről beszélt a Magyar Nemzetnek egy, a Tisza Párttal együtt dolgozó koordinátor. Lapunk információi szerint egy helyben toporog a kampány.

A Tisza Párt jelöltjei (Forrás: Facebook/Magyar Péter)

Az informátor kiemelte, 

nem sikerült mostanáig megoldani azt a helyzetet, hogy a Tisza Párt jelöltjeit bárki is megismerje. Átlagosan a választók 20-30 százaléka ismeri a jelöltjeiket, ami azt jelenti, hogy maguk a tiszások sem ismerik a sajátjaikat.

Emellett pedig komoly problémát okozott a kampánystábok felállítása is, ugyanis senki sem akar napi 8-10 órát egy ismeretlen jelöltbe fektetni. 

Elképesztően kevés aktivista hajlandó részt venni a kampányban egy-egy csapat részeként. Éppen ezért a Tisza központjából küldenek egyre több aktivistát, de ők sem képesek ilyen mennyiségű feladatot ellátni

– jelentette ki a forrásunk. Elmondta, ezen fejetlenség eredményeként pedig a kormánypártok esélyes jelöltjeinek száma folyamatosan nő a belső mérések szerint.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Hatlaczki Balázs)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekmicsoda alakok

Istenem, micsoda alakok ezek…

Bayer Zsolt avatarja

Publicistánk legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu