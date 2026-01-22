Munkacsoport jött létre a januári rezsistop részleteinek kidolgozására

Rendkívüli

Döntött az EP Von der Leyen sorsáról, a Tisza Brüsszel pártján

Lantos Csaba energiaügyi miniszter vezetésével munkacsoport jött létre a januári rezsistop megvalósítására. Létrehozása azért volt indokolt, mert sokféle élethelyzet és számlázási rendszer van, ezért az intézkedés előkészítése aprólékos munkát igényel.

2026. 01. 22. 13:27
Fotó: Ladóczki Balázs
– Az a cél, hogy megvédjük a magyar családokat a rendkívüli hideg miatti extra fűtésköltségtől – mutatott rá a januári rezsistop kapcsán Gulyás Gergely. A Miniszterelnökséget vezető miniszter a mai Kormányinfón kifejtette: a megvalósítására Lantos Csaba energiaügyi miniszter vezetésével munkacsoport jött létre, egy héten belül konkrét javaslatot tesznek a kormánynak. 

Vitályos Eszter kormányszóvivő és Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter (Fotó: Ladóczki Balázs)
Vitályos Eszter kormányszóvivő és Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a január 22-én tartott Kormányinfón (Fotó: Ladóczki Balázs)

Mint mondta, a munkacsoport azért jött létre, mert sokféle élethelyzet és számlázási rendszer van, ezért a javaslat előkészítése aprólékos munkát igényel. – Valaki gázzal, valaki árammal, valaki távhővel, valaki palackos gázzal fűt, a számlázási rendszerek is eltérők – magyarázta.

Ahogy arról lapunk is beszámolt , Orbán Viktor miniszterelnök tegnap bejelentette, a januári fűtésnél jelentkező többletfogyasztást, annak költségét a családoktól a kormány átvállalja. Emlékeztetett, a januári szélsőséges időjárás komoly próba elé állította Magyarországot, ez miatt pedig mindenki váratlan és jelentős többletkiadásokkal szembesül: a fagyos idő magas fűtésszámlákat is hozott és nagy terhet ró a családokra, ezért is született meg a rezsistopról a döntés a kormányülésen.

Borítókép: Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter (Fotó: Ladóczki Balázs)


