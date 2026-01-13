Mindennapossá vált a sajtóval szembeni erőszakos fellépés a Tisza Pártnál + videó

Szimon Renáta, a Tisza Párt váci képviselőjelöltje valósággal rávetette magát a Vác Online stábjára – számolt be róla a Hír TV. A csatorna honlapján megjelent cikk szerint mindez nem egyedi eset. Emlékeztettek, hogy a tiszások a Hír TV kellemetlen kérdései elől is csak a telefon kinyomásával és meneküléssel tudnak védekezni. Megjegyezték, hogy ezek a agresszív megnyilvánulások lassan mindennapossá válnak a baloldalon.

Mint lapunk megírta, rendőrt kellett hívni Szimon Renátára, a Tisza Párt váci jelöltjére, akit a Vác Online stábja egy önkormányzati döntésről akart kérdezni. A kérdés arra irányult, hogy a lakásügyi bizottság tagjaként miért támogatta a piaci alapú önkormányzati lakbérek további emelését a városban. A stáb tájékoztatása szerint a képviselőjelölt válaszadás helyett megfogta és eltakarta a kamera objektívjét. A helyszínen tartózkodó pártaktivisták és a média munkatársai közötti szóváltás, illetve fizikai kontaktus miatt a stáb a rendőrség segítségét kérte.

Vácon a Tisza minden határt átlépett. Soha nem történt még olyan, hogy Vác utcáin agresszíven erőszakkal lépjenek fel újságírókkal szemben

– reagált az esetre Szabó Csaba, a Fidesz–KDNP váci önkormányzati képviselője.

