Több mint fél millió magyar nézte a Fidesz-kongresszust + videó

Vannak pillanatok, amikor a számok mögött megcsillan a lélek és a kőkemény munka diadala. A Hír TV történelmi nézettsége nem csupán statisztika, hanem a nézők egyértelmű állásfoglalása a hitelesség és a minőség mellett – írja cikkében a csatorna. A Fidesz-kongresszus közvetítését a Hír TV felületein követték a legtöbben.

Forrás: Hír tv2026. 01. 13. 13:53
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikác
A hétvégi események fényesen bizonyították, hogy a magyarok a hitelességet választják, hiszen a sorsdöntő Fidesz-kongresszus közvetítését a Hír TV felületein követték a legtöbben.

„A számok önmagukért beszélnek: 528 600-an döntöttek mellettünk, amivel csatornánk vitathatatlanul piacvezető pozícióba került” – áll a Hír TV írásában. 

Ez a fenomenális siker a stúdióban megforduló exkluzív vendégek, a mindig felkészült műsorvezetők, a fáradhatatlan riporterek és a háttérben dolgozó Hír TV összes munkatársa közös érdeme.

Déri Stefi, a csatorna meghatározó arca és büszkesége szerint itt dolgozik a legjobb csapat, és a nézők bizalmat szavaztak nekik, amit ők alázattal és profizmussal hálálnak meg nap mint nap – írja a Hír TV. Déri Stefi szavai pontosan rávilágítanak arra, mi a Hír TV titka: a szív. Amikor a műsorvezető arról beszél, hogy borzasztóan büszke a kollégáira, abban nincs semmi manír, csak tiszta elhivatottság.

A háborúellenes gyűlés utáni újabb csúcsdöntés azt jelzi, hogy ez nem egyszeri fellángolás, hanem egy tudatos építkezés eredménye. 

Egy szuper csapat dolgozik a háttérben, de kellenek az olyan karizmatikus egyéniségek is a képernyőre, akik hitelesen tudják közvetíteni az üzenetet. A nézők bizalma a legnagyobb valuta a médiában, és ezt a bizalmat a Hír TV csapata – Déri Stefi vezetésével – nemcsak megszerezte, hanem kemény munkával meg is tartja. Ez a siker közös, de az elismerés kijár mindenkinek, aki a nevét és arcát adja a patrióta tájékoztatáshoz – tették hozzá. 


Borítókép: Fidesz-kongresszus (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)

 

