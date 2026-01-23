Történelmi béremelés: Magyarország élre tört az orvosi fizetések mértékét illetően

A nemzetgazdasági átlaghoz mérten Magyarországon a legmagasabbak az orvosi keresetek az OECD-országok között – közölte a Belügyminisztérium egészségügyért felelős államtitkára pénteken a Facebook-oldalán.

Takács Péter, a Belügyminisztérium egészségügyért felelős államtitkára (b) és Király István orvosigazgató Szombathelyen Fotó: Katona Tibor / MTI

Takács Péter azt írta: a jelentés arra is kitért, hogy az OECD-országok közül Magyarországon volt a legnagyobb mértékű emelkedés az orvosi bérekben 2013-tól,

ami azért sem meglepő, mert a baloldali kormányokat olyannyira nem érdekelte az orvosok anyagi megbecsülése, hogy nemcsak egyszerűen alacsonyan tartották a bérüket, de el is vettek tőlük egyhavi bért.

Magyarországon az elmúlt években végrehajtott történelmi léptékű orvosi béremelésnek köszönhetően

míg 2010-ben a 40 órában foglalkoztatott orvosok bruttó átlagkeresete 338 000 forint volt, addig ez az összeg ma megközelíti a 2 200 000 forintot

– emelte ki.

Az adatok pontosan tükrözik a magyar kormány célját: magas fizetés és nagy társadalmi megbecsültség az orvosoknak – fogalmazott Takács Péter.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MW/Polyák Attila)