Történelmi béremelés: Magyarország élre tört az orvosi fizetések mértékét illetően

Egy friss OECD-jelentés szerint Magyarországon a legmagasabb az orvosi keresetek aránya a nemzetgazdasági átlaghoz viszonyítva. Az elmúlt évtizedben példátlan mértékű béremelés valósult meg az egészségügyben.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 01. 23. 9:06
A nemzetgazdasági átlaghoz mérten Magyarországon a legmagasabbak az orvosi keresetek az OECD-országok között – közölte a Belügyminisztérium egészségügyért felelős államtitkára pénteken a Facebook-oldalán.

Szombathely, 2025. december 8. Takács Péter, a Belügyminisztérium egészségügyért felelős államtitkára (b) és Király István orvosigazgató Szombathelyen, a Vas Vármegyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórház új digitális szubsztarkciós angiográfjánál (DSA-készülék) 2025. december 8-án. MTI/Katona Tibor
Takács Péter, a Belügyminisztérium egészségügyért felelős államtitkára (b) és Király István orvosigazgató Szombathelyen Fotó: Katona Tibor / MTI

Takács Péter azt írta: a jelentés arra is kitért, hogy az OECD-országok közül Magyarországon volt a legnagyobb mértékű emelkedés az orvosi bérekben 2013-tól, 

ami azért sem meglepő, mert a baloldali kormányokat olyannyira nem érdekelte az orvosok anyagi megbecsülése, hogy nemcsak egyszerűen alacsonyan tartották a bérüket, de el is vettek tőlük egyhavi bért.

Magyarországon az elmúlt években végrehajtott történelmi léptékű orvosi béremelésnek köszönhetően 

míg 2010-ben a 40 órában foglalkoztatott orvosok bruttó átlagkeresete 338 000 forint volt, addig ez az összeg ma megközelíti a 2 200 000 forintot

– emelte ki.

Az adatok pontosan tükrözik a magyar kormány célját: magas fizetés és nagy társadalmi megbecsültség az orvosoknak – fogalmazott Takács Péter.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MW/Polyák Attila)


