Tűz ütött ki a Fazekas Mihály Gimnáziumban, kigyulladt egy transzformátor

Kigyulladt a Fazekas Mihály Gimnázium alagsorában a transzformátor. A tűzoltók és a rendőrök nagy erőkkel kivonultak és elhárították a veszélyt – írja a Hír8Extra.
Az iskolát kiürítették, a gyerekek egy részét elhelyezték fűtött helyen, az idősebbeket hazaengedték.
A Baross utca Koszorú utca és Horváth Mihály tér közötti szakaszát lezárták a forgalom elől. A BKK járatai terelve közlekednek. A környék több épületében délutánig áramkimaradásra kell számítani.
A katasztrófavédelem arról tájékoztatott, hogy a fővárosi hivatásos tűzoltók nagy erőkkel vonultak a helyszínre, porral eloltották a tüzet, és kiszellőztetik az épületet.
