Hivatalos: ekkor lesznek a választások Magyarországon

tűzesetjózsefvárosBudapesti Fazekas Mihály Gimnázium

Tűz ütött ki a Fazekas Mihály Gimnáziumban, kigyulladt egy transzformátor

Tűz keletkezett egy oktatási intézmény alagsorában lévő transzformátorállomásban, Budapest VIII. kerületében, a Horváth Mihály téren.

2026. 01. 13. 11:22
Kigyulladt a Fazekas Mihály Gimnázium alagsorában a transzformátor. A tűzoltók és a rendőrök nagy erőkkel kivonultak és elhárították a veszélyt – írja a Hír8Extra.

Fotó: Hír8Extra


Az iskolát kiürítették, a gyerekek egy részét elhelyezték fűtött helyen, az idősebbeket hazaengedték. 

A Baross utca Koszorú utca és Horváth Mihály tér közötti szakaszát lezárták a forgalom elől. A BKK járatai terelve közlekednek. A környék több épületében délutánig áramkimaradásra kell számítani.

A katasztrófavédelem arról tájékoztatott, hogy a fővárosi hivatásos tűzoltók nagy erőkkel vonultak a helyszínre, porral eloltották a tüzet, és kiszellőztetik az épületet.

Fotó: Hír8Extra

Borítókép: Tűz ütött ki a Fazekas Mihály Gimnáziumban (Fotó: Hír8Extra)

Fontos híreink

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

