Tuzson Bence: A rekordhideg miatt napirenden a rezsicsökkentés fejlesztése

„A rekordhideg nem enged a szorításából! A mai kormányülés legfontosabb feladata, hogy a rezsicsökkentést továbbfejlesszük! Részletek hamarosan!” – írta közösségi oldalán Tuzson Bence igazságügyi miniszter.
Mint arról korábban beszámoltunk,
a miniszterelnök a rezsicsökkentéssel kapcsolatos bejelentésre készül, ugyanis a magyar családok pénztárcáját védő intézkedés is szóba kerül a mai kormányülésen.
A közösségi oldalán Orbán Viktor korábban így fogalmazott a témában:
Évtizedek óta nem volt ilyen hideg januárunk. Ilyenkor érezzük igazán, micsoda érték a rezsicsökkentés, és mekkora eredmény, hogy a mai bolond világban is hozzájutunk az ország működéséhez szükséges olcsó orosz olajhoz és gázhoz.
A kormány várhatóan a következő órákban ismerteti a részleteket, amint lezárul az ülés.
Borítókép: Kormányülés (Forrás: Facebook)
