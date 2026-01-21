rezsicsökkentéskormányüléstuzson bence

Tuzson Bence: A rekordhideg miatt napirenden a rezsicsökkentés fejlesztése

A példa nélküli hideg időjárás miatt a rezsicsökkentés fejlesztése is napirendre került a mai kormányülésen – erről Tuzson Bence számolt be a közösségi oldalán.

Magyar Nemzet
2026. 01. 21. 13:41
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„A rekordhideg nem enged a szorításából! A mai kormányülés legfontosabb feladata, hogy a rezsicsökkentést továbbfejlesszük! Részletek hamarosan!” – írta közösségi oldalán Tuzson Bence igazságügyi miniszter.

Tuzson Bence Fotó: MTI/Purger Tamás

Mint arról korábban beszámoltunk, 

a miniszterelnök a rezsicsökkentéssel kapcsolatos bejelentésre készül, ugyanis a magyar családok pénztárcáját védő intézkedés is szóba kerül a mai kormányülésen.

A közösségi oldalán Orbán Viktor korábban így fogalmazott a témában:

Évtizedek óta nem volt ilyen hideg januárunk. Ilyenkor érezzük igazán, micsoda érték a rezsicsökkentés, és mekkora eredmény, hogy a mai bolond világban is hozzájutunk az ország működéséhez szükséges olcsó orosz olajhoz és gázhoz.

A kormány várhatóan a következő órákban ismerteti a részleteket, amint lezárul az ülés.

Borítókép: Kormányülés (Forrás: Facebook)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekagysejt

Két szürke agysejt

Bayer Zsolt avatarja

Bohár Dani bemutatta, ki is ez a nő valójában.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.