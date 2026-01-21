Tuzson Bence: A rekordhideg miatt napirenden a rezsicsökkentés fejlesztése

„A rekordhideg nem enged a szorításából! A mai kormányülés legfontosabb feladata, hogy a rezsicsökkentést továbbfejlesszük! Részletek hamarosan!” – írta közösségi oldalán Tuzson Bence igazságügyi miniszter.

Tuzson Bence Fotó: MTI/Purger Tamás

Mint arról korábban beszámoltunk,

a miniszterelnök a rezsicsökkentéssel kapcsolatos bejelentésre készül, ugyanis a magyar családok pénztárcáját védő intézkedés is szóba kerül a mai kormányülésen.

A közösségi oldalán Orbán Viktor korábban így fogalmazott a témában:

Évtizedek óta nem volt ilyen hideg januárunk. Ilyenkor érezzük igazán, micsoda érték a rezsicsökkentés, és mekkora eredmény, hogy a mai bolond világban is hozzájutunk az ország működéséhez szükséges olcsó orosz olajhoz és gázhoz.

A kormány várhatóan a következő órákban ismerteti a részleteket, amint lezárul az ülés.

Borítókép: Kormányülés (Forrás: Facebook)