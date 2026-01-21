rezsicsökkentésOrbán Viktorhideg

Orbán Viktor rátesz egy lapáttal a rezsicsökkentésre

Orbán Viktor akciófilmbe illő képpel hívta fel a figyelmet arra, hogy a magyarok pénztárcáját védő intézkedéssel kapcsolatban hamasoran fontos bejelentést fog tenni.

Magyar Nemzet
2026. 01. 21. 11:19
Forrás: Facebook/Orbán Viktor
„Bejelentés hamarosan” – írta közösségi oldalán Orbán Viktor. A miniszterelnök a rezsicsökkentéssel kapcsolatos bejelentésre készül, ugyanis a magyarok pénztárcáját védő intézkedés is szóba kerül a mai kormányülésen. A kormányfő korábban úgy fogalmazott: „Évtizedek óta nem volt ilyen hideg januárunk. Ilyenkor érezzük igazán, micsoda érték a rezsicsökkentés, és mekkora eredmény, hogy a mai bolond világban is hozzájutunk az ország működéséhez szükséges olcsó orosz olajhoz és gázhoz.”

20250205 Dunaharaszti Rezsi rezsicsökkentés illusztrációk Fotó: Havran Zoltán HZ Magyar Nemzet MN A képen: termosztát hőmérséklet szabályozó
Fotó: Havran Zoltán

Ahogy a Magyar Nemzet korábban beszámolt róla, Orbán Viktor szerint az extrém hidegben nem dőlhetünk hátra. A rezsicsökkentésre most rá kell tenni egy lapáttal, és rá is fognak – jelezte. 

Ez a mai kormányülés legfontosabb feladata

– tette hozzá.

Eközben a Tisza Párt több szereplője is bírálta már a rezsicsökkentést. Orbán Balázs szerint éppen a mostani nagy hidegben derül ki, mennyire fontos a kormány támogatása, amely sok családnak nyújt védelmet. Mint arról írtunk, kipróbált globalistákkal van tele a Tisza Párt. Magyar Péter szakértői egytől egyig végrehajtanák a hazánkkal szembeni brüsszeli követeléseket. Így leválnának az olcsó orosz olajról és gázról, amivel véget vetnének a rezsicsökkentésnek.

Borítókép: Orbán Viktor (Forrás: Facebook/Orbán Viktor)

Belföldi híreink

Külföldi híreink

