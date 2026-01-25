deák dánielkormánydonald trumpmagyar péterorbán viktor

Új sorozatot indított Deák Dániel, mutatjuk, ki lett a hét nyertese

A XXI. Század Intézet vezető elemzője kiemelte, fontos üzenet, hogy míg Orbán Viktor a hazai és nemzetközi színtéren is a magyar emberek érdekeiért dolgozik, addig Magyar Péter a globális nagytőke érdekeit tartja szem előtt

Magyar Nemzet
2026. 01. 25. 19:39
Magyarország kormánya nemzeti petíciót indít, jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök. Fotó: /Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Tizenegy hét múlva ilyenkor eldől, hogy ki nyeri meg a választást, addig azonban minden vasárnap este öt pontban összegzem: melyik politikai oldal került közelebb az április 12-i győzelemhez” – írta közösségi oldalán Deák Dániel.

Nemzeti konzultáció Orbán Viktor Kaposvár DPK
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Deák szerint a hét egyik legfontosabb bejelentése, hogy a kormány a rendkívüli hideg miatt rezsistopot hirdet, amelynek keretében a fűtési többletköltséget a kormány átvállalja. 

Mivel sokféle fűtési rendszer létezik (gáz, áram stb.), a technikai megvalósítás kialakításán még dolgoznak, azonban az üzenet világos: a kormány az emberek oldalán áll, elkötelezett a rezsicsökkentés fenntartása mellett

– emelte ki az elemző. 

Elmondta, mindenképpen történelmi pillanatnak tekinthető, hogy Orbán Viktort Donald Trumppal közösen írta alá a héten a Béketanács alapító dokumentumát Davosban, ami az új világrend egyik első intézménye. Ez a történelmi esemény igazolta Orbán Viktor külpolitikáját és kitartó álláspontját a béke mellett. 

Davos után EU-csúcs volt, ahol beigazolódott, hogy Brüsszel támogatja a 800 milliárd dolláros ukrán igényt, így a kormány a magyar érdekeket képviselve ezzel szemben nemzeti petíciót indít

– emelte ki a vezető elemző. Deák Dániel szerint a kormánypártok mögött rendkívül intenzív hét áll, aminek fontos üzenete, hogy míg Orbán Viktor a hazai és nemzetközi színtéren is a magyar emberek érdekeiért dolgozik, addig Magyar Péter a globális nagytőke érdekeit tartja szem előtt.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekkötelező olvasmány

Kötelező olvasmány!

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának vasárnapi blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu