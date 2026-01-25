Új sorozatot indított Deák Dániel, mutatjuk, ki lett a hét nyertese

„Tizenegy hét múlva ilyenkor eldől, hogy ki nyeri meg a választást, addig azonban minden vasárnap este öt pontban összegzem: melyik politikai oldal került közelebb az április 12-i győzelemhez” – írta közösségi oldalán Deák Dániel.

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Deák szerint a hét egyik legfontosabb bejelentése, hogy a kormány a rendkívüli hideg miatt rezsistopot hirdet, amelynek keretében a fűtési többletköltséget a kormány átvállalja.

Mivel sokféle fűtési rendszer létezik (gáz, áram stb.), a technikai megvalósítás kialakításán még dolgoznak, azonban az üzenet világos: a kormány az emberek oldalán áll, elkötelezett a rezsicsökkentés fenntartása mellett

– emelte ki az elemző.

Elmondta, mindenképpen történelmi pillanatnak tekinthető, hogy Orbán Viktort Donald Trumppal közösen írta alá a héten a Béketanács alapító dokumentumát Davosban, ami az új világrend egyik első intézménye. Ez a történelmi esemény igazolta Orbán Viktor külpolitikáját és kitartó álláspontját a béke mellett.

Davos után EU-csúcs volt, ahol beigazolódott, hogy Brüsszel támogatja a 800 milliárd dolláros ukrán igényt, így a kormány a magyar érdekeket képviselve ezzel szemben nemzeti petíciót indít

– emelte ki a vezető elemző. Deák Dániel szerint a kormánypártok mögött rendkívül intenzív hét áll, aminek fontos üzenete, hogy míg Orbán Viktor a hazai és nemzetközi színtéren is a magyar emberek érdekeiért dolgozik, addig Magyar Péter a globális nagytőke érdekeit tartja szem előtt.