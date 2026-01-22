Rendkívüli

Zelenszkij ismét Magyarországot támadja

autós üldözésZircbántalmazásközépiskolafiúkamaszféltékenység

Verekedett, majd anyja autójával, kistestvérével a hátsó ülésen menekült egy zirci diák – videóval

Féltékeny volt, ezért a középiskola épülete előtt összeverte diáktársát egy tinédzser január 21-én kora délután. A támadó ezután bepattant édesanyja autójába és menekülőre fogta. Az üldözést egy rendőrautó fedélzeti kamerája rögzítette.

2026. 01. 22. 17:34
A két fiatal közti konfliktus egy lány miatt alakult ki, akivel mindketten szimpatizáltak. A féltékeny kamasz már nap közben is fenyegette osztálytársát, tanítás után pedig követte a fiút, és a középiskola épülete előtt rátámadt. Előbb letépte a hátizsákját, majd a földre lökte és ráült, így kezdte el ütlegelni. Az autós üldözéssel végződő bántalmazásról az Origo számolt be

Bilincs kattant az autós üldözés végén
Bilincs kattant az autós üldözés végén a családi autóval menekülő kamasz csuklóján
Fotó: Veszprém vármegyei rendőrség/Facebook

A fiatalokat többen is próbálták szétválasztani, közben értesítették a rendőrséget. Ekkor odaért gépkocsijával a bántalmazó fiú édesanyja, akinek az autójában egy kétéves kisgyerek is ült. Amikor a nő meglátta, hogy fia egy másik fiút ver, azonnal kiugrott a járműből. Időközben a rendőrség is megérkezett a helyszínre. Ezt észlelve a kamasz abbahagyta a bántalmazást, és arra kért mindenkit, hogy lépjenek hátrébb, ne ráncigálják. A körülötte állók eleget tettek a kérésnek, ezt kihasználva a fiú beugrott a járó motorú családi autóba – amiben kistestvére is bent ült – és elhajtott. 

Balesettel végződött az autós üldözés

A tinédzser, akinek nem volt jogosítványa, nagy sebességgel, a KRESZ szabályaira fittyet hányva száguldozott a település utcáin. Egy kereszteződésben két, szabályosan haladó autónak is nekihajtott, ám ekkor sem állt meg. A rendőri fény- és hangjelzést figyelmen kívül hagyta, végül egy szalagkorlátnak csapódott, az fékezte meg az ámokfutást. A balesetben szerencsére senki sem sérült meg.

A járőrök elfogták a fiút, vele szemben testi sértés, zaklatás, személyi szabadság megsértése és közlekedési szabályszegések miatt is eljárások indultak. 

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Pexels)

