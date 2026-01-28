Rendkívüli

Elhunyt Voith Ági

Vádat emeltek Karácsony Gergely ellen: a főpolgármester a rendőrségi tiltás ellenében szervezkedett

Vádat emelt az ügyészség Budapest főpolgármestere ellen, amiért egy rendőrségi tiltás ellenére nyilvános gyűlést szervezett és vezetett.

2026. 01. 28. 10:10
Vádat emelt a Budapesti V. és XIII. Kerületi Ügyészség Budapest főpolgármestere ellen, és pénzbüntetés kiszabását indítványozta, miután a politikus egy rendőrségi tiltás ellenére nyilvános gyűlést szervezett és vezetett – közölte az ügyészség szerdán délelőtt.

Baloldali politikusok a Budapest Pride-on. Fotó: Mirkó István

A vádirat szerint a főpolgármester tavaly június 16-án egy közösségi oldalon közzétett videóüzenetben jelentette be, hogy a fővárosi önkormányzat június 28-án Budapest Büszkeség Menet (Budapest Pride) néven rendezvényt szervez, amelyre követőit is meghívta – emlékeztet az Index

Az ügyészség álláspontja szerint a rendezvény – a gyülekezési törvény alapján – gyűlésnek minősült, mivel közügyben történő véleménynyilvánításra irányult, és ahhoz bárki csatlakozhatott.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság mint gyülekezési hatóság, 2025. június 19-én határozatban tiltotta meg a gyűlés megtartását, egyrészt a módosított gyermekvédelmi törvénynek megfelelően, másrészt mert a rendezvény időpontjára és helyszínére korábban más személy bejelentett már egy más jellegű rendezvényt.

A vádirat szerint Karácsony Gergely a hatóság döntéséről már annak napján értesült, jogorvoslattal azonban nem élt, a bírósági eljárást nem kezdeményezte. 

Ennek ellenére – a véglegessé vált tiltó határozat dacára – megszervezte a gyűlést, és több alkalommal is nyilvános felhívásokban buzdított részvételre. A rendezvényt 2025. június 28-án személyesen vezette: a menet az V. kerületi Városháza parkból indult, és a XI. kerületi Műegyetem rakparton ért véget.

A Budapesti V. és XIII. Kerületi Ügyészség – mint jogalkalmazó – a főpolgármestert egyesülési és gyülekezési szabadság megsértésének vétségével vádolta meg a Pesti Központi Kerületi Bírósághoz benyújtott vádiratában.

A kerületi ügyészség indítványozta, hogy a vádlottal szemben a bíróság tárgyalás mellőzésével, büntetővégzésben pénzbüntetést szabjon ki.

Borítókép: Karácsony Gergely a Budapest Pride-on (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

               
       
       
       

