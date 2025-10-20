Besült Karácsonyék terve, nem lesz LMBTQI közösségi tér Budapesten

A júniusi Budapest Pride vonulás résztvevőinek száma és a fővárosi lakosok érdeklődése is megkérdőjelezhetővé vált a közelmúltban, miután az LMBTQI közösségi tér projekt nem kapott elegendő támogatást a fővárosi önkormányzat ötödik közösségi költségvetési szavazásán – írja a Tűzfalcsoport.

Karácsony Gergely főpolgármester (Fotó: Hatlaczki Balázs)

Ahogy beszámoltunk róla, 120 millió forintot fordítottak a fővárosi költségvetésből egy úgynevezett LMBTQI közösségi tér projekt népszerűsítésére, amely mellett olyan szervezetek kampányoltak, mint a Háttér Társaság, a Labrisz Leszbikusegyesület és a Magyar LMBT Szövetség.

A Háttér Társaság kezdeményezésére a budapesti lakosokon múlott, hogy megvalósulhat-e a biztonságos és befogadó LMBTQI közösségi tér: a fővárosi önkormányzat szeptember 1. és 30. között tartotta az ötödik közösségi költségvetési szavazást, amelyen most először került be a támogatásra váró javaslatok közé egy kifejezetten LMBTQ-személyek számára tervezett találkozóhely.

A szavazás ugyanakkor rendkívül lesújtó eredménnyel zárult, az otlet.budapest.hu oldal szerint „Szavazólapra került, de nem nyert”.

A voksoláson a projekt összesen 597 szavazatot kapott.

A gyászos kimenetel különösen meglepő annak fényében, hogy a részvétel minden, Budapesten élő, dolgozó vagy tanuló 14 év feletti személy számára nyitott volt, így az érdeklődés és a támogatottság a kampány ellenére nagyon gyengének bizonyult.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)