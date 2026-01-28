Rendkívüli

A Tisza pártból kiugrott szakértő kitálalt: tényleg adóemelésre és megszorításra készülnek, miközben a választási kampányban mást mondanak

vérellátó szolgálategészségdonor

Vége a „túladományozásnak”, új rendszer óvja a plazmaadók egészségét

Az év elején elstartolt a Nemzeti Keresztdonációs és Donorkizárási Regiszter, amely megakadályozza a túl gyakori plazmaadást, egységesíti az ellenőrzést, és jelentősen növeli a donorok biztonságát – közölte az Országos Vérellátó Szolgálat.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 01. 28. 12:17
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A donorok egészségének védelme és a biztonságos plazmaadás érdekében január 1-től megkezdte működését a Nemzeti Keresztdonációs és Donorkizárási Regiszter (NKDR), amelynek működéséért az Országos Vérellátó Szolgálat (OVSZ) felel – közölte a szervezet szerdán.

20210511_Szekszárd_Véradás_Szekszárdon elindult a konvaleszcens plazmaferezis. Dr. Pászthy Vera Vérellátó-vezető főorvos, Streicher Ildikó aszisztens és Pirosné Deli Erzsébet aszisztens végzik a beavatkozást._Fotó: Mártonfai Dénes_Tolnai Népújság MD_TN
Illusztráció Fotó: Mártonfai Dénes / MW

Az NKDR bevezetésével egységes és átlátható rendszer jön létre, amely megakadályozza az előírt időkorláton belüli többszörös donációt, és növeli a beavatkozások biztonságát. 

A regiszter segítségével minden plazmaferezis állomás jogszerűen lekérdezheti, hogy egy donor mikor vett részt utoljára plazmaferezisen, így elkerülhető a „túladományozás”. A nyilvántartás így nemcsak a donort és a biztonságos plazmaadás gyakoriságát, hanem a vérplazma vagy vér- és vérplazmakészítmények minőségét is garantálja.

Felidézték: a Belügyminisztérium egyik tavalyi rendelete 2025. szeptember 1-jétől módosította a véradással és plazmaferezissel kapcsolatos egészségügyi szabályokat, az új rendelkezések 2026. január 1-jével élesedtek, és pontosan meghatározzák a regiszter működését, a minőségügyi és donorbiztonsági előírásokat, valamint azt, hogy milyen orvosszakmai előírások és adatvédelmi garanciák biztosítják a donorok egészségének megőrzését – olvasható a közleményben.

Jelentős előrelépés a donorbiztonság területén

Az Országos Vérellátó Szolgálat és a „Védettség” Immunbiológiai Termékgyártók és Forgalmazók Egyesülete hangsúlyozza, hogy 

a vérplazmából készült gyógyszerekre szoruló betegek biztonságos ellátása kizárólag a vér- és plazmaadományokból előállított készítmények révén biztosítható, amelyhez elengedhetetlen a donorok egészségének védelme és a szabályozott, biztonságos plazmaadás.

A közlemény idézi Nagy Sándort, az OVSZ szakmai főigazgató-helyettesét, aki azt mondta: a regiszter bevezetése jelentős előrelépés a donorbiztonság területén, amely nemcsak a donorok egészségét védi, hanem erősíti a véradók és plazmaadók bizalmát is. Az adatbázis részletes szabályait az OVSZ-szel kötött együttműködési megállapodás tartalmazza, amely a plazmacentrumok adatlekérdezéseinek jogi és pénzügyi feltételeit is rögzíti. Ennek értelmében a plazmacentrumok az NKDR használata során az OVSZ rendszerfenntartási költségeihez arányosan járulnak hozzá – ismertette.

Szolnoky Miklós a „Védettség” egyesület plazmaszekciójának vezetője azt mondta, 

az egyesület támogatja és segíti a népegészségügyi célkitűzéseket a donorbiztonság, a plazmaadók egészségnevelése, illetve az immunbiológiai termékekkel kapcsolatos területeken.

A vér- és plazmaadás egyaránt nélkülözhetetlen tevékenység; véradásra a nők 365 napon belül négyszer, férfiak ötször, míg plazmaadásra akár 45 alkalommal is jelentkezhetnek.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: MW)

               
       
       
       

            További játékainkhoz kattintson ide!        

   

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kondor Katalin
idezojelekeurópai unió

Örökre?

Kondor Katalin avatarja

Az unió okoskodik, mi, magyarok meg egyre fogadjuk a háború elől menekülő szerencsétleneket.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu