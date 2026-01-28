Vége a „túladományozásnak”, új rendszer óvja a plazmaadók egészségét

A donorok egészségének védelme és a biztonságos plazmaadás érdekében január 1-től megkezdte működését a Nemzeti Keresztdonációs és Donorkizárási Regiszter (NKDR), amelynek működéséért az Országos Vérellátó Szolgálat (OVSZ) felel – közölte a szervezet szerdán.

Illusztráció Fotó: Mártonfai Dénes / MW

Az NKDR bevezetésével egységes és átlátható rendszer jön létre, amely megakadályozza az előírt időkorláton belüli többszörös donációt, és növeli a beavatkozások biztonságát.

A regiszter segítségével minden plazmaferezis állomás jogszerűen lekérdezheti, hogy egy donor mikor vett részt utoljára plazmaferezisen, így elkerülhető a „túladományozás”. A nyilvántartás így nemcsak a donort és a biztonságos plazmaadás gyakoriságát, hanem a vérplazma vagy vér- és vérplazmakészítmények minőségét is garantálja.

Felidézték: a Belügyminisztérium egyik tavalyi rendelete 2025. szeptember 1-jétől módosította a véradással és plazmaferezissel kapcsolatos egészségügyi szabályokat, az új rendelkezések 2026. január 1-jével élesedtek, és pontosan meghatározzák a regiszter működését, a minőségügyi és donorbiztonsági előírásokat, valamint azt, hogy milyen orvosszakmai előírások és adatvédelmi garanciák biztosítják a donorok egészségének megőrzését – olvasható a közleményben.

Jelentős előrelépés a donorbiztonság területén

Az Országos Vérellátó Szolgálat és a „Védettség” Immunbiológiai Termékgyártók és Forgalmazók Egyesülete hangsúlyozza, hogy

a vérplazmából készült gyógyszerekre szoruló betegek biztonságos ellátása kizárólag a vér- és plazmaadományokból előállított készítmények révén biztosítható, amelyhez elengedhetetlen a donorok egészségének védelme és a szabályozott, biztonságos plazmaadás.

A közlemény idézi Nagy Sándort, az OVSZ szakmai főigazgató-helyettesét, aki azt mondta: a regiszter bevezetése jelentős előrelépés a donorbiztonság területén, amely nemcsak a donorok egészségét védi, hanem erősíti a véradók és plazmaadók bizalmát is. Az adatbázis részletes szabályait az OVSZ-szel kötött együttműködési megállapodás tartalmazza, amely a plazmacentrumok adatlekérdezéseinek jogi és pénzügyi feltételeit is rögzíti. Ennek értelmében a plazmacentrumok az NKDR használata során az OVSZ rendszerfenntartási költségeihez arányosan járulnak hozzá – ismertette.