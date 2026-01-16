Elütött a villamos egy embert a Móriczon

Elgázolt egy embert a villamos Budapest XI. kerületében, a Móricz Zsigmond körtéren péntek délután – közölte a katasztrófavédelem.

A fővárosi hivatásos tűzoltók

egy embert kiemeltek a villamos alól,

majd átadták a mentőknek.

A baleset fennakadást okozott a közösségi közlekedésben. A 19-es és a 49-es villamos Kelenföld vasútállomás és a Móricz Zsigmond körtér között nem járt, a kimaradt szakaszon pótlóbusszal lehetett utazni. A 61-es villamosra a Villányi úton lehetett felszállni.

A Budapesti Közlekedési Központ tájékoztatása szerint estére helyreállt a közlekedés, és