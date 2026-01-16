Elütött a villamos egy embert a Móriczon

Elgázolt egy embert a villamos Budapest XI. kerületében, a Móricz Zsigmond körtéren péntek délután – közölte a katasztrófavédelem.
A fővárosi hivatásos tűzoltók
egy embert kiemeltek a villamos alól,
majd átadták a mentőknek.
A baleset fennakadást okozott a közösségi közlekedésben. A 19-es és a 49-es villamos Kelenföld vasútállomás és a Móricz Zsigmond körtér között nem járt, a kimaradt szakaszon pótlóbusszal lehetett utazni. A 61-es villamosra a Villányi úton lehetett felszállni.
A Budapesti Közlekedési Központ tájékoztatása szerint estére helyreállt a közlekedés, és
újra a teljes vonalon halad a 19-es és a 49-es villamos.
