Elütött a villamos egy embert a Móriczon

Péntek délután történt a baleset a XI. kerületben. A sérültet a tűzoltók emelték ki a jármű alól, és átadták a mentőknek.

Magyar Nemzet
2026. 01. 16. 19:58
Budapest, Hungary - 07.13.2024 - Hungarian ambulance van 2488592813 Illusztráció Shutterstock Mehes Daniel
Elgázolt egy embert a villamos Budapest XI. kerületében, a Móricz Zsigmond körtéren péntek délután – közölte a katasztrófavédelem.

A fővárosi hivatásos tűzoltók

egy embert kiemeltek a villamos alól,

majd átadták a mentőknek.

A baleset fennakadást okozott a közösségi közlekedésben. A 19-es és a 49-es villamos Kelenföld vasútállomás és a Móricz Zsigmond körtér között nem járt, a kimaradt szakaszon pótlóbusszal lehetett utazni. A 61-es villamosra a Villányi úton lehetett felszállni.

A Budapesti Közlekedési Központ tájékoztatása szerint estére helyreállt a közlekedés, és

újra a teljes vonalon halad a 19-es és a 49-es villamos.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Shutterstock/Méhes Dániel)


Odrobina Kristóf
idezojelekMagyar Péter

Magyar Péter úgy beégette magát, hogy egy hétig veszekszik majd magával a tükörben

Odrobina Kristóf avatarja

A hangfelvételek királya éppen nem tartotta magánál a diktafont, amikor fizikáról kellett tanulni az iskolában.

