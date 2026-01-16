Majd ha ez kikerül, akkor magyarázkodunk – kínos mondatok a Tisza Pártból + videó

A soha véget nem érő tiszás hazudozás – így jellemezte Kocsis Máté azt a nyilatkozatot, amelyben Magyar Péter azt bizonygatta, hogy adócsökkentésre készül. A Fidesz parlamenti frakcióvezetője közösségi oldalára egy videót töltött fel, amelyben az ellenzéki pártelnök állítását szembeállítja a Tisza Párt szakértőinek nyilatkozataival.

(Forrás: Facebook)

Elsőként Király Júlia közgazdász szavaival szemléltette, mire is lehetne számítani Magyar Péteréktől.

– Sokan úgy látjuk, hogy megvalósítható az adórendszernek egyfajta progresszivitása – fejtegette egy videós bejelentkezésben, majd megemlítette:

Volt kérdés is arról, hogy miért nem mondjuk el, hogy a rezsicsökkentés valójában egy hazugság?

Kocsis Máté ezután bevágott egy részletet arról a fórumról is, amelyen maga a Tisza Párt gazdasági munkacsoportjának vezetője vallotta be, hogy ő a többkulcsos adó híve. Dálnoki Áron kézfeltétellel megszavaztatta a hallgatóságot, hogy a többség milyen adózási rendszert támogat, aztán elégedetten megállapította: az ott lévő emberek 90 százaléka a kétkulcsos adó mellett tett hitet. Azonban megjegyezte:

Most nem lehet erről beszélgetni. Majd ha ez kikerül, akkor magyarázkodunk.

A videó felidézi Tarr Zoltán elhíresült szavait is, amelyek teljesen ellentmondanak Magyar Péter kommunikációjának: „Nem fogok mindent elmondani, mert megbukunk. Választás kell nyerni, és utána mindent lehet.”