Magyar PéterKocsis MátéTisza PártTisza-adó

Majd ha ez kikerül, akkor magyarázkodunk – kínos mondatok a Tisza Pártból + videó

Hazugsággal vádolja a Tisza Pártot a Fidesz parlamenti frakcióvezetője. Kocsis Máté rámutatott: Magyar Péter adócsökkentésről szóló ígéretei éles ellentétben állnak saját pártja szakértőinek elszólásaival, amit egy frissen közzétett videó is bizonyít.

Magyar Nemzet
2026. 01. 16. 17:43
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A soha véget nem érő tiszás hazudozás – így jellemezte Kocsis Máté azt a nyilatkozatot, amelyben Magyar Péter azt bizonygatta, hogy adócsökkentésre készül. A Fidesz parlamenti frakcióvezetője közösségi oldalára egy videót töltött fel, amelyben az ellenzéki pártelnök állítását szembeállítja a Tisza Párt szakértőinek nyilatkozataival.

Kocsis Máté szembeállította Magyar Péter kijelentéseit a Tisza Párt szakértőinek elszólásával (Forrás: Facebook)
Kocsis Máté szembeállította Magyar Péter kijelentéseit a Tisza Párt szakértőinek elszólásával (Forrás: Facebook)

Elsőként Király Júlia közgazdász szavaival szemléltette, mire is lehetne számítani Magyar Péteréktől.

– Sokan úgy látjuk, hogy megvalósítható az adórendszernek egyfajta progresszivitása – fejtegette egy videós bejelentkezésben, majd megemlítette: 

Volt kérdés is arról, hogy miért nem mondjuk el, hogy a rezsicsökkentés valójában egy hazugság?

Kocsis Máté ezután bevágott egy részletet arról a fórumról is, amelyen maga a Tisza Párt gazdasági munkacsoportjának vezetője vallotta be, hogy ő a többkulcsos adó híve. Dálnoki Áron kézfeltétellel megszavaztatta a hallgatóságot, hogy a többség milyen adózási rendszert támogat, aztán elégedetten megállapította: az ott lévő emberek 90 százaléka a kétkulcsos adó mellett tett hitet. Azonban megjegyezte:

Most nem lehet erről beszélgetni. Majd ha ez kikerül, akkor magyarázkodunk.

A videó felidézi Tarr Zoltán elhíresült szavait is, amelyek teljesen ellentmondanak Magyar Péter kommunikációjának: „Nem fogok mindent elmondani, mert megbukunk. Választás kell nyerni, és utána mindent lehet.”

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Forrás: YouTube)


További játékainkhoz kattintson ide!

add-square Hazudik Magyar Péter, mindenkit becsap a Tisza Párt 

Pindroch Tamás: A fővárosi baloldal Brüsszel érdekeit képviseli, nem a budapestiekét

Hazudik Magyar Péter, mindenkit becsap a Tisza Párt  11 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekliberálisok

A liberális elmebaj arcai

Bayer Zsolt avatarja

Szilágyi Ákos barátom munkája.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu