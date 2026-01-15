király júliarezsicsökkentésbrüsszel

A rezsicsökkentés rossz, többkulcsos adó kell – az egyik leginkább megszorításpárti közgazdász is a Tisza mellett + videó

Király Júlia volt jegybanki alelnök a Tisza Párt gazdaságpolitikai köréhez köthető, és korábbi nyilatkozatai alapján a rezsicsökkentés megszüntetését, valamint adóemeléseket hozó gazdaságpolitikai irányt képvisel – írta az Ellenpont.

Magyar Nemzet
2026. 01. 15. 20:17
Király Júlia Forrás: Fotó: mandiner.hu
A jegybank korábbi alelnöke, Király Júlia a Tisza Párt gazdaságpolitikai hátországához tartozik, és olyan intézkedéseket szorgalmaz, amelyek súlyos terheket rónának a magyar családokra, közölte az Ellenpont.

Király Júlia  Forrás: Ellenpont.hu

A portál emlékeztet, hogy Király Júlia korábban többször bírálta a rezsicsökkentést, támogatta a többkulcsos személyi jövedelemadó bevezetését, valamint az uniós elvárásokhoz igazodó gazdaságpolitikai fordulatot sürgetett.

Ezek az elképzelések összhangban vannak a Brüsszelből érkező ajánlásokkal, és a Tisza Párt gazdasági programjának alapját jelenthetik. 

Az Ellenpont úgy értékel: mindez megszorításokhoz, adóemelésekhez és a magyar családok terheinek növeléséhez vezetne, miközben veszélybe sodorná a rezsicsökkentést és a jelenlegi gazdaságpolitikai irányt.

A portál szerint Király Júlia szerepvállalása jól mutatja, 

milyen gazdaságpolitikai irányt képviselne a Tisza Párt, ha lehetőséget kapna a kormányzásra.

 

Borítókép: Király Júlia (Forrás: Mandiner.hu)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

