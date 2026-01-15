A rezsicsökkentés rossz, többkulcsos adó kell – az egyik leginkább megszorításpárti közgazdász is a Tisza mellett + videó

A jegybank korábbi alelnöke, Király Júlia a Tisza Párt gazdaságpolitikai hátországához tartozik, és olyan intézkedéseket szorgalmaz, amelyek súlyos terheket rónának a magyar családokra, közölte az Ellenpont.

A portál emlékeztet, hogy Király Júlia korábban többször bírálta a rezsicsökkentést, támogatta a többkulcsos személyi jövedelemadó bevezetését, valamint az uniós elvárásokhoz igazodó gazdaságpolitikai fordulatot sürgetett.

Ezek az elképzelések összhangban vannak a Brüsszelből érkező ajánlásokkal, és a Tisza Párt gazdasági programjának alapját jelenthetik.

Az Ellenpont úgy értékel: mindez megszorításokhoz, adóemelésekhez és a magyar családok terheinek növeléséhez vezetne, miközben veszélybe sodorná a rezsicsökkentést és a jelenlegi gazdaságpolitikai irányt.

