Dömötör Csaba: Itt az önleleplező megfogalmazás Brüsszelből

A Fidesz EP-képviselője közösségi oldalán osztott meg egy bejegyzést. Dömötör Csaba a Politico cikkére hívta fel a figyelmet.
Ahogy arról lapunk is beszámolt, a Politico friss elemzése szerint az európai intézményekben komoly figyelem kíséri a magyar választási folyamatot, és Brüsszel kifejezetten reménykedik Magyar Péter sikerében; a lap szerint ez azért is fontos, mert Manfred Weber, az Európai Néppárt vezetője a Tisza Párttal kialakított kapcsolatán keresztül növelné befolyását Budapesten.
