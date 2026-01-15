BrüsszelDömötör CsabaTisza Párt

Dömötör Csaba: Itt az önleleplező megfogalmazás Brüsszelből

Manfred Weberék „gyorsan behívták a Tiszát, hogy biztosítsák befolyásukat Budapesten” – fogalmaz cikkében a Politico. Az írásra Dömötör Csaba is felhívta a figyelmet.

Magyar Nemzet
2026. 01. 15. 19:52
Csaba Domotor, MEP for Fidesz, at a press conference before a public forum in Hajduboszormeny as part of the nationwide tour of Fidesz and the Christian Democrats (KDNP) on November 10, 2025 (Photo: MTI/Attila Balazs)
Dömötör Csaba, a Fidesz EP képviselője
A Fidesz EP-képviselője közösségi oldalán osztott meg egy bejegyzést. Dömötör Csaba a Politico cikkére hívta fel a figyelmet. 

Fotó: AFP

Ahogy arról lapunk is beszámolt, a Politico friss elemzése szerint az európai intézményekben komoly figyelem kíséri a magyar választási folyamatot, és Brüsszel kifejezetten reménykedik Magyar Péter sikerében; a lap szerint ez azért is fontos, mert Manfred Weber, az Európai Néppárt vezetője a Tisza Párttal kialakított kapcsolatán keresztül növelné befolyását Budapesten.

Dömötör Csaba kiemeli:

Azt is írják, hogy erőforrásokat adtak a Tiszának ahhoz, hogy kiépítsék a választási platformjukat. Világos beszéd. Arra kell a Tisza, hogy biztosítsák a befolyást a magyar politikában. Bábkormányt akarnak egy, a saját útját járó kormány helyett. Április 12-én tudunk nekik hangos nemet mondani.

Borítókép: Dömötör Csaba (Fotó: MTI)

