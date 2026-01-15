Gyürk András a magyar kormány brüsszeli sikeréről számolt be

Az Európai Parlament ipar, kutatás- és energiaügyi (ITRE) szakbizottsága csütörtöki ülésén megvitatta az EU által támogatott közös érdekű energiaprojektek (PCI)-listáját. A vita kapcsán Gyürk András, a Fidesz EP-képviselője, a Patrióták frakciójának tagja kijelentette: „A listán nyolc, Magyarországon megvalósuló beruházás szerepel, ami fontos eredmény. Ezek a projektek növelni fogják hazánk energiaellátásának biztonságát és hozzájárulhatnak a rezsicsökkentés fenntartásához. Ez a mi ajánlatunk, ezért is a Fidesz–KDNP a biztos választás.”

Gyürk András a magyar kormány sikeréről számolt be (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)