Az Európai Parlament ipar, kutatás- és energiaügyi (ITRE) szakbizottsága csütörtöki ülésén megvitatta az EU által támogatott közös érdekű energiaprojektek (PCI)-listáját. A vita kapcsán Gyürk András, a Fidesz EP-képviselője, a Patrióták frakciójának tagja kijelentette: „A listán nyolc, Magyarországon megvalósuló beruházás szerepel, ami fontos eredmény. Ezek a projektek növelni fogják hazánk energiaellátásának biztonságát és hozzájárulhatnak a rezsicsökkentés fenntartásához. Ez a mi ajánlatunk, ezért is a Fidesz–KDNP a biztos választás.”
Gyürk András a magyar kormány brüsszeli sikeréről számolt be
Nyolc, Magyarországot érintő stratégiai energiaprojekt került fel az Európai Unió által támogatott közös érdekű beruházások legújabb listájára. Gyürk András fideszes EP-képviselő szerint ezek a fejlesztések jelentősen erősítik hazánk energiaellátásának biztonságát, valamint hozzájárulhatnak a rezsicsökkentés fenntartásához is. A politikus tájékoztatott, hogy a kormány következetes érdekérvényesítésének eredményeként Magyarország energiaszuverenitása tovább erősödhet.
Az Európai Bizottság által kétévente összeállított projektlista olyan energiainfrastruktúra-beruházásokat tartalmaz, amelyek megvalósításához EU-s pénzügyi, engedélyezési és technikai támogatás is járhat.
Az új PCI-listán legfőképpen áramhálózati fejlesztések, valamint a hidrogéntermelést és a szén-dioxid szállítását lehetővé tevő projektek szerepelnek. A legfrissebb listára nyolc magyar beruházás is felkerült.
„Ezek között olyan stratégiai kezdeményezések is szerepelnek, mint a Debrecen és Nagyvárad közötti elektromos távvezeték megépítése, a magyar hidrogénszállítási vezetékrendszer fejlesztése, vagy a Csehországgal és Szlovákiával közösen megvalósítandó Selena elosztói villamosenergia-hálózati projekt”
– mutatott rá a magyar EP-képviselő.
Az új lista a projektek előkészítőinek és a magyar kormány következetes kiállásának eredménye. „A nemzeti kormány jól tárgyalt. Ezek a beruházások növelik Magyarország energiaszuverenitását és segíthetnek a rezsicsökkentés megvédésében is. Ez a mi ajánlatunk, ezért is a Fidesz–KDNP a biztos választás” – fogalmazott Gyürk András.
Borítókép: Gyürk András, a Fidesz EP-képviselője (Fotó: MTI)
