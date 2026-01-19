Visszafoglalás Demeter Szilárddal – A kulturális nemzetépítés + videó

Milyen a kultúrpolitika? Mennyire jellemző, hogy az állam támogatja a kultúrát, és formálhatja-e azt? Alakítható így mindez, vagy csak hiú remény? Ezekre a kérdésekre kereste a választ a Visszafoglalás című podcastműsorunkban két eszmetörténészünk, Megadja Gábor és Molnár Attila Károly vendégükkel, Demeter Szilárd kulturális nemzetépítésért felelős miniszterelnöki biztossal.

Molnár Attila Károly arra emlékeztetett, hogy a szocializmusban úgymond illett támogatni a kultúrát, vagyis ez volt a jellemző. Napjainkban vajon a politika tudja-e ezt valamilyen módon formálni? – tette fel a kérdést.

Demeter Szilárd messzebbre ment vissza válaszában, emlékeztetett Klebelsberg Kunó kultuszminiszterre, véleménye szerint munkásságának köszönhető a mai kultúrás élet egyik alappillére, amely a reformkor után a második meghatározó tényező volt. Hozzátette, ebből adódik, hogy van egy történelmi előzményünk, amiből lehet jó magyar kultúrpolitikát csinálni. Kiemelte azt is, hogy ha vannak kétkedő felvetések, az abból adódik, ha valami nem úgy működött, ahogy kellene, akkor megálltak és újragondolták azt. Ezt a komfortos és a nem komfortos érzettel magyarázta, amely az emberekben kialakul.

Kérdésre válaszolva elmondta azt is, hogy az „átkosból” ugyan mindenki megörökölte az állami finanszírozást, de ott az volt a baj, hogy a rendszer intézményfókuszú volt, és nem a küldetés számított. Vendégünk elismerte azt is, 2010 után – saját szavai szerint – „túltolták” a kulturális intézmények építését, amelyeket finanszírozni kellett, viszont a torta nem lett nagyobb, de többfelé kellett vágni, így senkinek nem jutott több pénz, az aktuális miniszternek ezzel nagyon sok dolga volt.

Felmerült az is, hogy piaci alapon mennyire élhetnek ezek az intézmények. Demeter Szilárd azt vallja: „A kultúra ad célt és értelmet a gazdaságnak.” Ennek lényegét példákon keresztül hosszan kifejtette, és összehasonlította külföldi megoldásokkal. Kiemelte azt is, hogy számára az értéksemleges megoldások nem elfogadhatók, értékmegőrzőnek kell lennie az ágazatoknak.

Ezzel nem arra utalt, hogy jobbak vagyunk, mint mások, hanem arra, hogy mennyire fontos nekünk a magyar kultúra. Hogy mindehhez az alaptörvényben foglaltak miként kapcsolódnak, valamint a jövő változásaira fel vagyunk-e készülve, részletesen kiderül a Visszafoglalásból.



