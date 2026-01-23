Vödörrel hordták saját ürüléküket az utca végébe Csepelen, elkapták a züllött lakókat + fotók

A Csepeli Városrendészeti Igazgatóság munkatársai elkapták, majd a rendőrség előállította azokat a Vasas utcai lakókat, akik vödrökkel és egyéb edényekkel nagy mennyiségű emberi ürüléket, használt pelenkákat és szemetet hordtak az utca végébe – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán a Csepel Info. A hírportál információi szerint az elkövetők arra azért ügyeltek, hogy kicsit távolabb tegyék le a nagy mennyiségű ürüléket onnan, ahol laknak, tettüket pedig az otthoni vécé meghibásodásával magyarázták.

Két vödör, amelyben a néhány züllött csepeli lakos ürüléket hordott az utca végébe. Forrás: Facebook/Csepel Info

A hírportál szerint az érintett csepeli Vasas utca számos alkalommal került a hírekbe a helyi lakosság egy kisebb részének szemetelése miatt. Az önkormányzat a saját eszközeivel indított városrehabilitációs intézkedéseket, amelynek szerencsére már vannak eredményei. Mint írták, a környéken sok házat lebontottak, helyükre modern társasházak épültek. Ott a gondok is megszűntek. „Az eredeti lakosság problémás része azonban nem minden esetben szeretne másként élni, mint korábban. Ezért az utca nem megújult szakaszán továbbra is előfordulnak ilyen esetek” – fogalmaztak.