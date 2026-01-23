Csepelkörnyezetszennyezésürülék

Vödörrel hordták saját ürüléküket az utca végébe Csepelen, elkapták a züllött lakókat + fotók

Emberi ürülék, használt pelenka, szemét – néhány dolog, amelyet nagy mennyiségben hordott ki néhány züllött helyi lakos a csepeli Vasas utca végébe. A rendőrök elkapták őket, a lakók azzal védekeztek, hogy az otthoni vécéjük meghibásodott.

Magyar Nemzet
2026. 01. 23. 11:38
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Csepeli Városrendészeti Igazgatóság munkatársai elkapták, majd a rendőrség előállította azokat a Vasas utcai lakókat, akik vödrökkel és egyéb edényekkel nagy mennyiségű emberi ürüléket, használt pelenkákat és szemetet hordtak az utca végébe – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán a Csepel Info. A hírportál információi szerint az elkövetők arra azért ügyeltek, hogy kicsit távolabb tegyék le a nagy mennyiségű ürüléket onnan, ahol laknak, tettüket pedig az otthoni vécé meghibásodásával magyarázták.

Két vödör, amelyben a néhány züllött csepeli lakos ürüléket hordott az utca végébe (Forrás: Facebook/Csepel Info)
Két vödör, amelyben a néhány züllött csepeli lakos ürüléket hordott az utca végébe. Forrás: Facebook/Csepel Info

A hírportál szerint az érintett csepeli Vasas utca számos alkalommal került a hírekbe a helyi lakosság egy kisebb részének szemetelése miatt. Az önkormányzat a saját eszközeivel indított városrehabilitációs intézkedéseket, amelynek szerencsére már vannak eredményei. Mint írták, a környéken sok házat lebontottak, helyükre modern társasházak épültek. Ott a gondok is megszűntek. „Az eredeti lakosság problémás része azonban nem minden esetben szeretne másként élni, mint korábban. Ezért az utca nem megújult szakaszán továbbra is előfordulnak ilyen esetek” – fogalmaztak.

 

Borítókép: Rendőrök a csepeli Vasas utcában (Forrás: Facebook/Csepel Info)

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekFekete-Győr András

Francesca, mint mindig!

Bayer Zsolt avatarja

Fekete-Győr elolvassa?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu