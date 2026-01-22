Évekig erőszakolta nevelt lányát, majd kivégezte idős befogadóit – életfogytiglant kaphat a baltás gyilkos

Életfogytig tartó fegyházbüntetésre ítélte a Szolnoki Törvényszék csütörtökön első fokon a tószegi kettős gyilkossággal és a nevelt lánya elleni szexuális erőszakkal vádolt 61 éves férfit – adta hírül a bíróság sajtóosztálya. Mint írták, a törvényszék kizárta a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségét.

Helyszínelő rendőrök a tószegi kettős gyilkosság helyszínén (Fotó: Csudai Sándor)

A közlemény szerint a férfit aljas indokból, különös kegyetlenséggel, több, védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett emberölés és 18. életévét be nem töltött hozzátartozó sérelmére, folytatólagosan elkövetett szexuális erőszak bűntette miatt ítélték el. Egyúttal végleges hatállyal eltiltották bármely olyan foglalkozástól, amelyben kiskorúak nevelését, felügyeletét, gondozását, gyógykezelését végezné, illetve ilyen személlyel egyéb hatalmi vagy befolyási viszonyban állna.

De mi is történ pontosan? A férfi elhunyt élettársa kiskorú lányát gyámságba vette, akit 2015-től 2023-ig rendszeresen megerőszakolt, ráadásul nem volt hajlandó kiköltözni a gyermek által megörökölt házból, így a lány nagykorúvá válása után maga költözött el a saját otthonából.

A férfi 2023. szeptember 7-én felgyújtotta, illetve egy tűzbe dobott gázpalackkal felrobbantotta a házat. Ezután szívességből egy tószegi pár fogadta be őt az otthonába, de nem ismerték a múltját. Amikor megtudták, mit tett, felszólították, hogy költözzön ki.

Neki ez nem tetszett, ezért a 2024. január 9-ére virradó éjjel egy baltával és egy késsel álmukban, „bestiális módon” kivégezte őket.

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Főügyészség még 2024. december 18-án emelt vádat az ügyben. A Szolnoki Törvényszék első fokon életfogytig tartó fegyházbüntetést szabott ki a vádlottra; a csütörtöki döntés nem jogerős. Az ügyészség három munkanapot tartott fenn a fellebbezés eldöntésére, míg a vádlott és védője a szexuális erőszak bűntette vonatkozásában felmentésért, egyebekben enyhítés érdekében fellebbezett, így az ügy másodfokon, a Szegedi Ítélőtáblán folytatódik.