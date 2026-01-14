Vona Gábor szerint Magyar Péter egoista és lelki sérült, ezért alkalmatlan + videó

Szerintem ahhoz, hogy valaki egy országot vezessen, a nulladik lépés az, hogy a saját egóját tudja kezelni – fogalmazott Vona Gábor. A Második Reformkor Párt elnöke szerint bár mindenkiben van egó, hiszen emberek vagyunk, az, aki nem tud zablát kötni a saját egójára, és aki lelki sérült, az nem való miniszterelnöknek.

– Aki egy egész országot akar vezetni, ráadásul Magyarországot, egy ilyen lelki sérült országot, az nem lehet maga is lelki sérült. Tehát egy olyan ember, aki a saját lelkét nem tette rendbe, az országot tönkre fogja tenni – vélekedett a politikus, kiemelve, hogy Magyar Péteren azt látja, nem tette helyre a lelkét.

Így nem lehet egy országot vezetni

– összegzett Vona Gábor.