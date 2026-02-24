Orbán ViktorSülysápországjárás

Egy családi történet, amit Orbán Viktor még sosem mesélt el nyilvánosan + videó

A miniszterelnök a sűrű kampányidőszak alatt is időt szakít arra, hogy megálljon egy-egy rövidke beszélgetésre.

2026. 02. 24.
A miniszterelnök hétfőn először Dányra, majd Sülysápra látogatott el az országjárása keretében. Közösségi oldalára feltöltött videójából kiderül, mindenhol örömmel látott vendég a kormányfő, és azt is megtudhattuk, Flóra lánya kiskorában mennyire szerette a mogyorós csokoládét.

