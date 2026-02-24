A miniszterelnök hétfőn először Dányra, majd Sülysápra látogatott el az országjárása keretében. Közösségi oldalára feltöltött videójából kiderül, mindenhol örömmel látott vendég a kormányfő, és azt is megtudhattuk, Flóra lánya kiskorában mennyire szerette a mogyorós csokoládét.
Egy családi történet, amit Orbán Viktor még sosem mesélt el nyilvánosan + videó
A miniszterelnök a sűrű kampányidőszak alatt is időt szakít arra, hogy megálljon egy-egy rövidke beszélgetésre.
Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond országjárásának sülysápi állomásán 2026. február 23-án (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)
A téma legfrissebb hírei
Háborús félelmek és elitellenes hangulat: fordulóponthoz érkezett Európa
Strukturális bizalomvesztés és korszakváltás előtt Európa – Borúlátók az európaiak a Századvég kutatása szerint.
„Nem szeretnénk háborút” – ezért töltötték ki már több százezren a nemzeti petíciót
Március 23-ig papíron is nemet mondhatunk arra, hogy a magyarok pénzét Ukrajnába vigyek.
Kocsis Máté volt a vendége Dopeman podcastjének + videó
A frakcióvezető szerint nem nagyobb az ellenzéki tömeg, mint Márki-Zay Péternél volt négy évvel ezelőtt.
Az Erste a devizahitel-csapdába került embereken nyerészkedett, most beálltak Magyar Péter mögé
A bank évtizedek óta, ezer szállal kötődik a baloldalhoz, vezetői sorra kapják a kampánymegbízásokat a jobboldal elleni harcra.
