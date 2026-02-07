Rendkívüli

"Orbán Viktor vezetésével ki fogunk maradni a háború poklából" – Háborúellenes nagygyűlés Szombathelyen – kövesse nálunk élőben

nézőpont intézettiszatisza párt

A tiszások nem örülnek a hathavi fegyverpénznek

A magyarok kétharmada támogatja a fegyveres testületek tagjainak járó fegyverpénz kifizetését, vagyis azt a döntést, amellyel a kormány hathavi illetménnyel ismerte el a szolgálatukat – derül ki a Nézőpont Intézet friss kutatásából. A felmérés szerint a Tisza Párt szavazóit leszámítva minden politikai oldal támogatóinak abszolút többsége egyetért az intézkedéssel.

Magyar Nemzet
2026. 02. 07. 9:46
Borítókép: Illusztráció (Fotó: Somogyi Hírlap/Lang Róbert)
Fotó: Somogyi Hírlap/Lang Róbert
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A magyarok egyértelműen kiállnak a kormány azon döntése mellett, miszerint fegyverpénz kifizetésével ismerte el a fegyveres testületek tagjainak szolgálatát – derül ki a Nézőpont Intézet legfrissebb közvélemény-kutatásából. A Tisza Párt szavazói kivételével minden párt támogatóinak abszolút többsége egyetért az intézkedéssel.

A Tisza Párt szavazóit leszámítva minden politikai oldal támogatóinak abszolút többsége egyetért az intézkedéssel (Forrás: Nézőpont Intézet)

Január végén a rend- és honvédelmi állomány szolgálatát úgynevezett fegyverpénzzel, azaz hathavi illetmény kifizetésével ismerte el a kormány. Az intézkedés a rendőrség, a honvédség, a büntetés-végrehajtás, a katasztrófavédelem, a pénzügyőrség, a határvadászok tagjait, legújabban pedig már a honvéd tisztjelölteket is érintette. Ezen testületek tagjai azon túl, hogy minden nap biztosítják Magyarország rendjét és ellátják védelmét, 

arra esküdtek fel, hogy életük árán is teljesítik feladatukat, így a fegyverpénz ezen felelősségvállalás megbecsülése is egyben.

A Nézőpont Intézet a kormány ezen intézkedésének társadalmi támogatottságát vizsgálta legfrissebb közvélemény-kutatásában. Az eredmények szerint a magyarok egyértelmű többsége helyesli fegyveres szervek állományának elismerését, hiszen a teljes felnőtt népesség kétharmada (65 százalék) egyetért a fegyverpénz kifizetésével. Kevesebb mint egyharmad ugyanakkor ellenzi a kormányzat döntését és mindössze hatszázaléknyian nem tudtak vagy akartak állást foglalni a kérdésben.

 

A tiszások nem örülnek a fegyverpénznek

A párthovatartozás azonban erősen rányomja bélyegét az egyes politikai formációk támogatóinak véleményére. 

Magyar Péter pártjának támogatói kivételével minden párt szimpatizánsainak abszolút többsége helyesli a fegyverpénzt, egyedül a Tisza szavazói erősen megosztottak a kérdésben. 

A legegyértelműbben a kormánypárti szavazók állnak az intézkedés mellett, hiszen 81 százalék van mellette és mindössze 15 százalék ellene. Ezzel szemben a Tisza Párt szimpatizánsainak csupán 49 százaléka támogatja, miközben szinte ugyanennyien (45 százalék) ellenzik a rend- és honvédelmi állomány elismerését.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Somogyi Hírlap/Lang Róbert)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojeleknyugat

Találjátok meg a különbségeket!

Bayer Zsolt avatarja

Megnyugtató volt látni, hogy még nem tart ott az egész Nyugat, mint a franciák.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.