A tiszások nem örülnek a hathavi fegyverpénznek

A magyarok egyértelműen kiállnak a kormány azon döntése mellett, miszerint fegyverpénz kifizetésével ismerte el a fegyveres testületek tagjainak szolgálatát – derül ki a Nézőpont Intézet legfrissebb közvélemény-kutatásából. A Tisza Párt szavazói kivételével minden párt támogatóinak abszolút többsége egyetért az intézkedéssel.

Január végén a rend- és honvédelmi állomány szolgálatát úgynevezett fegyverpénzzel, azaz hathavi illetmény kifizetésével ismerte el a kormány. Az intézkedés a rendőrség, a honvédség, a büntetés-végrehajtás, a katasztrófavédelem, a pénzügyőrség, a határvadászok tagjait, legújabban pedig már a honvéd tisztjelölteket is érintette. Ezen testületek tagjai azon túl, hogy minden nap biztosítják Magyarország rendjét és ellátják védelmét,

arra esküdtek fel, hogy életük árán is teljesítik feladatukat, így a fegyverpénz ezen felelősségvállalás megbecsülése is egyben.

A Nézőpont Intézet a kormány ezen intézkedésének társadalmi támogatottságát vizsgálta legfrissebb közvélemény-kutatásában. Az eredmények szerint a magyarok egyértelmű többsége helyesli fegyveres szervek állományának elismerését, hiszen a teljes felnőtt népesség kétharmada (65 százalék) egyetért a fegyverpénz kifizetésével. Kevesebb mint egyharmad ugyanakkor ellenzi a kormányzat döntését és mindössze hatszázaléknyian nem tudtak vagy akartak állást foglalni a kérdésben.

A tiszások nem örülnek a fegyverpénznek

A párthovatartozás azonban erősen rányomja bélyegét az egyes politikai formációk támogatóinak véleményére.

Magyar Péter pártjának támogatói kivételével minden párt szimpatizánsainak abszolút többsége helyesli a fegyverpénzt, egyedül a Tisza szavazói erősen megosztottak a kérdésben.

A legegyértelműbben a kormánypárti szavazók állnak az intézkedés mellett, hiszen 81 százalék van mellette és mindössze 15 százalék ellene. Ezzel szemben a Tisza Párt szimpatizánsainak csupán 49 százaléka támogatja, miközben szinte ugyanennyien (45 százalék) ellenzik a rend- és honvédelmi állomány elismerését.

