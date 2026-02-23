Akcióban a fogyasztóvédelem – Egyes játékok mérgező anyagokat tartalmazhatnak

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) laboratóriuma elemes játékbabákat, plüss játékokat, elektronikus játékokat és fülhallgatókat vizsgál, hogy a környezetre veszélyes kadmium- és ólomtartalmú termékeket kiszűrje és kivonja a forgalomból. A termékek mintavételére bevásárlóközpontokból, nagyáruházakból, távol-keleti üzemeltetésű üzletekből, valamint webáruházakból egyaránt sor kerül – írták közleményükben.

Az elmúlt években az Európai Unió riasztási rendszerén keresztül nagy számban voltak fellelhetők olyan, elektromos alkatrészt tartalmazó játékok, amelyek forrasztása nem elégítette ki a vonatkozó uniós normákban előírtakat.

Tavaly csaknem háromszáz esetben merült fel nem megfelelőség, amelyek során elsősorban a forrasztások ólomtartalma, a vezetékek szigetelését képező PVC köpenyének ólom- és kadmiumtartalma jelentett kockázatot.

A játékokat elhasználódás után sokan a kommunális hulladékba dobják, nem is gondolva az elektromos alkatrészekre. A hulladéklerakókban a veszélyes elemek a talajba és a vizekbe kerülhetnek. Az EU elektronikai hulladékokra vonatkozó előírása korlátozza az elektromos forrasztások nehézfémtartalmát. A nem megfelelőség többnyire harmadik országban gyártott termékeknél fordult elő.

Ezért az NKFH kiemelten vizsgálja a népszerű elemes gyermekjátékok forrasztásainak és vezetékeinek kadmium- és ólomtartalmát.

Az NKFH Élelmiszer és Vegyipari Laboratóriuma vizsgál többek között elemmel működő világító, beszélő, mozgó babákat, elemes plüss játékokat, játékkonzolokat és walkie-talkie-kat, valamint elemes játékkonzolokat, gyermek fülhallgatókat és fejhallgatókat egyaránt. A hatóság szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalok által lefolytatott mintavételre széleskörűen, játékboltokból, bevásárlóközpontokból, nagyáruházakból, távol-keleti üzemeltetésű üzletekből, valamint webáruházakból egyaránt sor kerül.

A harmadik országból származó termékek vizsgálata a tavaly ősszel bejelentett hétpontos fogyasztóvédelmi cselekvési terv kiemelt prioritása. Az NKFH és a szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalok határozottan fellépnek a fogyasztók biztonságáért, és megteszik a szükséges hatósági intézkedéseket a veszélyes termékek forgalomból történő kivonása érdekében.