Orbán Balázs: A magyar-amerikai kapcsolatok alapja a két ország vezetője közötti szívélyes viszony + videó

Rárepül az akciós árakra a fogyasztóvédelem

Idén is országosan ellenőrzi az NKFH a hagyományos kereskedelmi egységeket. A fogyasztóvédelem fókuszában az akciós árak vizsgálata, illetve a megtévesztő árfeltüntetési és értékesítési gyakorlatok kiszűrésre áll.

2026. 02. 17. 8:57
Fogyasztóvédelmi ellenőrzések: fókuszban az akciós árak Fotó: Vémi Zoltán
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) és a szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalok 2026-ban is országosan ellenőrzik a hagyományos kereskedelmi egységeket. A fogyasztóvédelem ellenőrzéseinek célja a fogyasztók anyagi érdekeinek megerősített védelme, valamint a megtévesztő árfeltüntetési és értékesítési gyakorlatok visszaszorítása – jelezte keddi közleményében a hatóság. 

fogyasztóvédelem akciók árak
A fogyasztóvédelem idén az akciós árakra és a vásárlók megtévesztésének kizárására fókuszál 
(Fotó: Pexels)

Az egész évet átfogó vizsgálatsorozat középpontjában az árfeltüntetési szabályok betartása áll, különös tekintettel az akciós árak jogszerű és egyértelmű kommunikációjára. 

A hatóság elsősorban azokat az üzleteket ellenőrzi, ahol a fogyasztók napi és heti bevásárlásaikat végzik, illetve, ahol korábbi vizsgálatok során már tapasztaltak jogsértéseket.

A kormányhivatalok 2025-ben országosan több mint kétezer kereskedelmi egységet ellenőriztek. A vizsgálatok valamivel több, mint egyharmadában tártak fel jogszabálysértést vagy hiányosságot, ami továbbra is indokolttá teszi a rendszeres, célzott hatósági jelenlétet a kereskedelem területén.

Az ellenőrzésekhez mintegy kétezer próbavásárlás is kapcsolódott, amelyek lehetőséget adtak a fogyasztók mindennapi vásárlási helyzeteinek valós körülmények közötti vizsgálatára. 

A leggyakrabban feltárt jogsértések 

  • az eladási ár és az egységár nem megfelelő feltüntetéséhez, 
  • a mérlegek hitelesítésének hiányához, 
  • valamint a vásárlók könyvének nem megfelelő elhelyezéséhez kapcsolódtak. 

Több esetben kifogásolható volt továbbá a fogyasztók tájékoztatása a vállalkozás székhelyéről, illetve a panaszügyintézés helyéről és elérhetőségeiről.

Fogyasztóvédelem: több száz milliós bírság tavaly

A jogsértések nyomán a fogyasztóvédelmi hatóság több mint háromszázmillió forint értékben szabott ki fogyasztóvédelmi bírságot. Az ellenőrzések tapasztalatai összességében azt mutatják, hogy bár számos vállalkozás törekszik a jogkövető működésre, az árfeltüntetés és a fogyasztói tájékoztatás területén továbbra is visszatérő problémák tapasztalhatók. Ezek indokolják a fogyasztóvédelmi ellenőrzések folytatását és további megerősítését.

A hatóság célja, hogy az ellenőrzések eredményeként átláthatóbbá váljon az árazási gyakorlat, csökkenjen a fogyasztók megtévesztésének kockázata és erősödjön a jogkövető kereskedelmi magatartás. Az NKFH egyúttal arra ösztönzi a kereskedőket, hogy működésük során kiemelt figyelmet fordítsanak az árfeltüntetésre és a korrekt fogyasztói tájékoztatásra, hozzájárulva ezzel a tisztességes piaci verseny és a vásárlói bizalom erősítéséhez – írják. 

 

