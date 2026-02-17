Rárepül az akciós árakra a fogyasztóvédelem

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) és a szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalok 2026-ban is országosan ellenőrzik a hagyományos kereskedelmi egységeket. A fogyasztóvédelem ellenőrzéseinek célja a fogyasztók anyagi érdekeinek megerősített védelme, valamint a megtévesztő árfeltüntetési és értékesítési gyakorlatok visszaszorítása – jelezte keddi közleményében a hatóság.

A fogyasztóvédelem idén az akciós árakra és a vásárlók megtévesztésének kizárására fókuszál

(Fotó: Pexels)

Az egész évet átfogó vizsgálatsorozat középpontjában az árfeltüntetési szabályok betartása áll, különös tekintettel az akciós árak jogszerű és egyértelmű kommunikációjára.

A hatóság elsősorban azokat az üzleteket ellenőrzi, ahol a fogyasztók napi és heti bevásárlásaikat végzik, illetve, ahol korábbi vizsgálatok során már tapasztaltak jogsértéseket.

A kormányhivatalok 2025-ben országosan több mint kétezer kereskedelmi egységet ellenőriztek. A vizsgálatok valamivel több, mint egyharmadában tártak fel jogszabálysértést vagy hiányosságot, ami továbbra is indokolttá teszi a rendszeres, célzott hatósági jelenlétet a kereskedelem területén.

Az ellenőrzésekhez mintegy kétezer próbavásárlás is kapcsolódott, amelyek lehetőséget adtak a fogyasztók mindennapi vásárlási helyzeteinek valós körülmények közötti vizsgálatára.

A leggyakrabban feltárt jogsértések

az eladási ár és az egységár nem megfelelő feltüntetéséhez,

a mérlegek hitelesítésének hiányához,

valamint a vásárlók könyvének nem megfelelő elhelyezéséhez kapcsolódtak.

Több esetben kifogásolható volt továbbá a fogyasztók tájékoztatása a vállalkozás székhelyéről, illetve a panaszügyintézés helyéről és elérhetőségeiről.

Fogyasztóvédelem: több száz milliós bírság tavaly

A jogsértések nyomán a fogyasztóvédelmi hatóság több mint háromszázmillió forint értékben szabott ki fogyasztóvédelmi bírságot. Az ellenőrzések tapasztalatai összességében azt mutatják, hogy bár számos vállalkozás törekszik a jogkövető működésre, az árfeltüntetés és a fogyasztói tájékoztatás területén továbbra is visszatérő problémák tapasztalhatók. Ezek indokolják a fogyasztóvédelmi ellenőrzések folytatását és további megerősítését.