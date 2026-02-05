Megtévesztő gyógyhatást ígérő termékek a fókuszban

A sérülékeny fogyasztók védelme a fogyasztóvédelem egyik kiemelt célja, figyelemmel arra, hogy az őket érintő kereskedelmi gyakorlatok különösen megtévesztőek lehetnek, visszaélve az érintettek kiszolgáltatott helyzetével. A fogyasztóvédelmi hatóság már korábban is vizsgált olyan megtévesztő gyógyhatást ígérő termékeket, amelyek a sérülékeny fogyasztókra fókuszálnak. Ugyanakkor – különösen az online térben – továbbra is számtalan olyan termék elérhető, amelyek azonnali gyógyulást ígérnek, legyen szó ásványkarkötőkről vagy akár különféle „gyógygombás” teákról.

(Fotó: Shutterstock/M_Agency)

A termékeken felül ugyancsak megtévesztő módon hirdetnek különféle kezeléseket, így például agyhullámok vizsgálatával megállapított általános állapotfelmérést, vagy akár pár ezer forintos kuponért igénybe vehető teljes egészségi vizsgálatot.

A fogyasztóvédelmi hatóság tapasztalatai szerint ugyanakkor ezeket a kezeléseket általában szakképzettség nélküli személyek végzik, akik a lesújtó eredményt hozó állapotfelmérést követően gyógyhatású termékek megvételére is igyekeznek rábírni az elsősorban időskorú személyeket. A megtévesztés az anyagi káron felül súlyos egészségügyi következménnyel is járhat, hiszen az adott esetben valóban beteg fogyasztó elmulasztja a szükséges orvosi kezelés igénybevételét, bízva a gyors eredményt ígérő, olcsó, de tényleges gyógyhatás nélküli termékekben. Gyakoriak azok az esetek is, amikor valamely közismert személy, például orvosok képmását felhasználva reklámoznak bizonyos árucikkeket, bizalmat keltve így a megtévesztett vásárlóban.

Mindezek kiemelten indokolják a fogyasztóvédelmi hatóság határozott fellépését a sérülékeny fogyasztók érdekében. Sérülékeny fogyasztói csoportoknak minősülnek az életkoruk miatt különösen kiszolgáltatott fogyasztók (ideértve mind a gyermekeket, mind pedig az időseket), a hiszékenységük miatt különösen kiszolgáltatott vásárlók (így többek között azon fogyasztók, akik egészségi állapotuk, betegségük miatt kiszolgáltatottak), valamint a szellemi vagy fizikai fogyatkozásuk miatt különösen kiszolgáltatott fogyasztók.