Három év után bíróság előtt a XIII. kerületi emberölés vádlottja

Három évvel a történtek után tárgyalóterembe került az ügy. Az angyalföldi gyilkosság vádlottja, T. Róbert Dániel a vád szerint 2023. július 13-án egy XIII. kerületi bérelt lakásban oltotta ki barátnője, Petra életét. A legfrissebb fejleményekről közölt részleteket az Origo.

Vádlottak padján az angyalföldi gyilkosság feltételezett elkövetője

Az angyalföldi gyilkosság pere a Fővárosi Törvényszéken

A vádirat szerint a 35 éves férfi különös kegyetlenséggel követte el az emberölést. A nyomozás adatai alapján a tragédiát féltékenység és a kapcsolat megromlása előzte meg: a fiatal nő szakítani kívánt, amit a férfi nem fogadott el. A rendőrséget az áldozat édesanyja értesítette, miután nem tudta elérni lányát. A kiérkező egyenruhások a katasztrófavédelem segítségével jutottak be az ingatlanba, ahol rátaláltak a nő holttestére.

A Római-parton fogták el

A vád szerint a férfi a bűncselekmény után elmenekült, és napokon át a Római-part egyik elhagyatott épületében rejtőzött. Elfogását követően őrizetbe vették.

A vádlottat a büntetés-végrehajtás műveleti egységének kíséretében vezették a tárgyalásra. Újságírói kérdésre – megbánta-e tettét – bólintással reagált, érdemi nyilatkozatot nem tett.

A család jelen volt a tárgyaláson

A tárgyalóteremben megjelent a gyászoló család is. A hozzátartozók nem kívántak nyilatkozni, a bíróság a bizonyítási eljárás keretében vizsgálja a 2023 júliusában történtek részleteit.

Az ügy a következő tárgyalási napon tanúmeghallgatásokkal folytatódik.

