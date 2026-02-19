Három év után bíróság előtt a XIII. kerületi emberölés vádlottja

Három évvel a történtek után tárgyalóterembe került az ügy. Az angyalföldi gyilkosság vádlottja, T. Róbert Dániel a vád szerint 2023. július 13-án egy XIII. kerületi bérelt lakásban oltotta ki barátnője, Petra életét. A legfrissebb fejleményekről közölt részleteket az Origo.
Az angyalföldi gyilkosság pere a Fővárosi Törvényszéken
A vádirat szerint a 35 éves férfi különös kegyetlenséggel követte el az emberölést. A nyomozás adatai alapján a tragédiát féltékenység és a kapcsolat megromlása előzte meg: a fiatal nő szakítani kívánt, amit a férfi nem fogadott el. A rendőrséget az áldozat édesanyja értesítette, miután nem tudta elérni lányát. A kiérkező egyenruhások a katasztrófavédelem segítségével jutottak be az ingatlanba, ahol rátaláltak a nő holttestére.
A Római-parton fogták el
A vád szerint a férfi a bűncselekmény után elmenekült, és napokon át a Római-part egyik elhagyatott épületében rejtőzött. Elfogását követően őrizetbe vették.
A vádlottat a büntetés-végrehajtás műveleti egységének kíséretében vezették a tárgyalásra. Újságírói kérdésre – megbánta-e tettét – bólintással reagált, érdemi nyilatkozatot nem tett.
A család jelen volt a tárgyaláson
A tárgyalóteremben megjelent a gyászoló család is. A hozzátartozók nem kívántak nyilatkozni, a bíróság a bizonyítási eljárás keretében vizsgálja a 2023 júliusában történtek részleteit.
Az ügy a következő tárgyalási napon tanúmeghallgatásokkal folytatódik.
