Ankét Feróval – Ahol van fehér por, az el is fogy +videó

A drog és a pedofília az a két dolog, ami leginkább kiveri a biztosítékot a magyar állampolgároknál.

Magyar Nemzet
2026. 02. 25. 15:24
Nincs vége Magyar Péter bulijának, ahol drognak látszó fehér por is feltűnt azon a fotón, amely a Radnaimárk.hu oldalon megjelent. Bár a Tisza-vezér kvázi előremenekült egy videóban, a sztori folytatódik. 

Ki és miért akarja rövid pórázra kötni Magyar Pétert? Ügynök legyen a talpán, aki tudhatta előre, hová megy a hajnalig tartó party után bulizni („afterezni”) a Tisza elnöke…

A hazai belpolitikát most is alaposan elemezte podcastműsorunkban Huth Gergely, a PestiSrácok.hu főszerkesztője és Nagy Feró zenész.

Hiába menekült előre Magyar Péter, a drogos buli kulminálódik – ezzel a felütéssel indította az adást Huth Gergely. Hozzátette azt is, úgy tudni, a Tisza-vezér tartott egy tájékoztatót, ahol arra hívta fel társai figyelmét, hogy ha ez az ügy szóba kerül, senki ne nyilatkozzon róla. A hírportál főszerkesztője emlékeztetett: aki eddig ilyen botrányba keveredett, lemondott.

Nagy Feró szerint, ahol fehér por van, az el is fogy. Kiemelte, drogtesztre kellett volna mennie Magyar Péternek, mert ő egyébként bármikor megtenné, pedig nem is politikus.

Részletesen felsorolta azt is, mennyi mindenről hazudott eddig Magyar Péter.

Huth szerint a drog és a pedofília az a két dolog, ami leginkább kiveri a biztosítékot a magyar állampolgároknál. Feró a történésekkel kapcsolatban feltette a kérdést: miért is nem lehet normálisan viselkedni a választásokig? Vagy egyébként, aki politikai pályára készül, miért is csinálja ezt? Hogy lehet-e ezt a sztorit titkosszolgálatok nélkül megoldani, azt alaposan kielemezte műsorvezetőnk és vendége adásunkban, de itt nincs vége a történeteknek, nézzenek minket, unalomra most sem ad okot két megmondóemberünk.

