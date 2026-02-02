Puzsér RóbertTisza PártDeák Dániel

Besétált a tiszás oroszlánbarlangba Deák Dániel, meglepetten távozott + videó

Telt házas vita zajlott Puzsér Róbert kávézójában, ahol Deák Dániel válaszolt a döntően baloldali közönség kérdéseire. A XXI. Század Intézet vezető elemzője úgy értékelte, volt értelme elmenni: „Még a végén belátják, hogy nekünk van igazunk.”

Magyar Nemzet
2026. 02. 02. 15:27
– Be kell vallanom, erre nem számítottam. Magyar Péter testvérének tévéje forgatott Puzsér Róbert kávézójában, ahová meghívtak vitázni, és a főként ellenzéki közönség tagjai kérdéseket tehettek fel nekem, amelyekre válaszoltam – mondta a közösségi oldalára feltöltött videójában Deák Dániel. A XXI. Század Intézet vezető elemzője múlt héten csütörtökön a Puzsér Róbert nevével fémjelzett Inga Kultúrkávézóban járt, amely kimondottan egy olyan eseményt szervezett, ahol – a főleg Tisza-szimpatizánsokból álló – közönség Deák Dánieltől tudott kérdezni.

A mémkészítők fantáziáját is megmozgatta Deák Dániel vitája Puzsér Róbert kávézójában (Forrás: Facebook)
Az esemény telt házas lett, a rendezvény után a Tisza házi tévéje megkérdezte a vélhetően baloldali fiatalokat, hogy mi volt a véleményük Deák Dániel szerepléséről. A negatív vélemények mellett többen meglepően nyilatkoztak. Egy fiatal nő például azt mondta, értékeli, hogy eljött, hogy a „Mardekáros belépett a Griffendél-házba” – utalva a Harry Potterből ismert ellentétekre. Egy fiatal férfi pedig azt mondta: – Deák Dániel személyisége olyan, hogy hatással tud lenni emberekre, és én azt érzem, hogy rám is.

Ez nekem azt jelzi, hogy volt értelme elmenni, hiszen láthatóan sok tiszás fiatal elkezdett gondolkodni mindazon, amit elmondtam. Még a végén belátják, hogy nekünk van igazunk 

– értékelt a vezető elemző. Deák Dániel a fideszeseknek is üzente, hogy nem kell megijedni: az igazság a mi oldalunkon van, és akár egy ellenzéki közegben is ki lehet állni az igazunk mellett, és nyerni tudunk. 

 

Borítókép: Boros Tamás és Deák Dániel (Forrás: Facebook)

 

