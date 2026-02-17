szentkirályi alexandrabudapestkoszkarácsony gergelyhulladékturistalátogatókszeméttakarítás

Budapest a világ legkoszosabb városa a turisták szerint

Meglett a balliberális városvezetés csaknem hét éve tartó „munkájának” eredménye. Hazánk fővárosa a világ legpiszkosabbja lett a látogatói vélemények alapján.

Gábor Márton
2026. 02. 17. 16:43
Budapest nyerte el a dicstelen koronát a turisták által legmocskosabbnak tartott városok listáján – derül ki a Radical Storage nemzetközi hálózat kutatásából, amely több mint hetvenezer Google-véleményt elemzett. A látogatók közel negyven százaléka panaszkodott a magyar főváros tisztaságára, a sok szemétre és az elhanyagoltságra.

A Radical Storage szerint a probléma főleg abból adódhat, hogy Budapest hulladékgazdálkodási rendszere egyszerűen nem tud lépést tartani a turistaforgalom rohamos növekedésével. Többek között ez annak is köszönhető, hogy a Karácsony Gergely vezette fővárosi önkormányzat még 2021-ben több mint háromezer közterületi kuka leszerelése mellett döntött.

De nem sokkal maradt le mögöttünk Róma sem a túlcsorduló utcai kukákkal és sok szeméttel, Las Vegas a hatalmas bulifolyam okozta tisztasági problémákkal és Firenze sem, ahol a takarítók egyszerűen alig férnek be a szűk utcákba a turistáktól.

Párizs, Milánó és Brüsszel a rengeteg cigarettacsikkel és a koszos utcákkal került fel a méltatlan listára, Frankfurtban és Kairóban pedig a forgalom és a sok szemét zavarta a látogatókat.

A tíz legkoszosabb város:

  1. Budapest
  2. Róma
  3. Las Vegas
  4. Firenze
  5. Párizs
  6. Milánó
  7. Verona
  8. Frankfurt
  9. Brüsszel
  10. Kairó

A kutatás azért a makulátlan városokat is kiemeli. A látogatók leginkább Krakkó, Szingapúr, Varsó, Sardzsa és Doha tisztaságát dicsérték.

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Máté Krisztián)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

