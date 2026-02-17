Budapest a világ legkoszosabb városa a turisták szerint

Budapest nyerte el a dicstelen koronát a turisták által legmocskosabbnak tartott városok listáján – derül ki a Radical Storage nemzetközi hálózat kutatásából, amely több mint hetvenezer Google-véleményt elemzett. A látogatók közel negyven százaléka panaszkodott a magyar főváros tisztaságára, a sok szemétre és az elhanyagoltságra.

A turisták szerint Budapest a legkoszosabb város. Forrás: Facebook

A Radical Storage szerint a probléma főleg abból adódhat, hogy Budapest hulladékgazdálkodási rendszere egyszerűen nem tud lépést tartani a turistaforgalom rohamos növekedésével. Többek között ez annak is köszönhető, hogy a Karácsony Gergely vezette fővárosi önkormányzat még 2021-ben több mint háromezer közterületi kuka leszerelése mellett döntött.

De nem sokkal maradt le mögöttünk Róma sem a túlcsorduló utcai kukákkal és sok szeméttel, Las Vegas a hatalmas bulifolyam okozta tisztasági problémákkal és Firenze sem, ahol a takarítók egyszerűen alig férnek be a szűk utcákba a turistáktól.

Párizs, Milánó és Brüsszel a rengeteg cigarettacsikkel és a koszos utcákkal került fel a méltatlan listára, Frankfurtban és Kairóban pedig a forgalom és a sok szemét zavarta a látogatókat.

A tíz legkoszosabb város:

Budapest Róma Las Vegas Firenze Párizs Milánó Verona Frankfurt Brüsszel Kairó

A kutatás azért a makulátlan városokat is kiemeli. A látogatók leginkább Krakkó, Szingapúr, Varsó, Sardzsa és Doha tisztaságát dicsérték.