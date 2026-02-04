Rendkívüli

Orbán Viktor: A kényszersorozásban részt vevő ukránokat haladéktalanul kiutasítjuk! + videó

rendőrségtraffiboxgyorshajtás

Nem pihentek a fővárosi traffiboxok az év elején

Csaknem félezer gyorshajtót mértek be januárban.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 02. 04. 15:53
A budapesti traffiboxok csaknem félezer gyorshajtót mértek be az év első hónapjában – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság.

Driver view of the traffic jam in the city
Illusztráció. Fotó: Shutterstock

A rendőrség honlapján olvasható tájékoztatás szerint a telepített traffiboxok januárban

  • a II. kerületben 227,
  • a III. kerületben 38,
  • a VI. kerületben 135,
  • a XV. kerületben 37

gyorshajtót mértek be. Több olyan autós is volt, aki a megengedett sebesség mintegy kétszeresével ment – tették hozzá.

Az óránkénti ötven kilométeres megengedett sebesség helyetti legnagyobb adatot a VI. kerületben mérték:

a Podmaniczky utcában egy sofőr 94 kilométer/órával közlekedett, amiért 140 ezer forint közigazgatási bírságot szabtak ki.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság továbbra is kiemelt figyelmet fordít a közlekedésbiztonságra, különösen a gyorshajtások visszaszorítására. Ennek érdekében

a jövőben is rendszeresen tartanak sebességméréseket

– hívták fel a figyelmet.

A rendőrség a sebességhatárok betartására kéri a közlekedőket, hogy mindenki hazaérjen.

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Shutterstock)

 

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

idezojelekvilággazdasági fórum

Következmények nélküli világ

Kondor Katalin avatarja

Az idő – úgy tűnik – ki van zökkenve a helyéből, legalább is mindennapi tapasztalataink ezt bizonyítják.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
