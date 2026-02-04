Nem pihentek a fővárosi traffiboxok az év elején

A budapesti traffiboxok csaknem félezer gyorshajtót mértek be az év első hónapjában – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság.
A rendőrség honlapján olvasható tájékoztatás szerint a telepített traffiboxok januárban
- a II. kerületben 227,
- a III. kerületben 38,
- a VI. kerületben 135,
- a XV. kerületben 37
gyorshajtót mértek be. Több olyan autós is volt, aki a megengedett sebesség mintegy kétszeresével ment – tették hozzá.
Az óránkénti ötven kilométeres megengedett sebesség helyetti legnagyobb adatot a VI. kerületben mérték:
a Podmaniczky utcában egy sofőr 94 kilométer/órával közlekedett, amiért 140 ezer forint közigazgatási bírságot szabtak ki.
A Budapesti Rendőr-főkapitányság továbbra is kiemelt figyelmet fordít a közlekedésbiztonságra, különösen a gyorshajtások visszaszorítására. Ennek érdekében
a jövőben is rendszeresen tartanak sebességméréseket
– hívták fel a figyelmet.
A rendőrség a sebességhatárok betartására kéri a közlekedőket, hogy mindenki hazaérjen.
Borítókép: Illusztráció (Fotó: Shutterstock)
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!