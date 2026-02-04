Nem pihentek a fővárosi traffiboxok az év elején

A budapesti traffiboxok csaknem félezer gyorshajtót mértek be az év első hónapjában – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság.

Illusztráció. Fotó: Shutterstock

A rendőrség honlapján olvasható tájékoztatás szerint a telepített traffiboxok januárban

a II. kerületben 227,

a III. kerületben 38,

a VI. kerületben 135,

a XV. kerületben 37

gyorshajtót mértek be. Több olyan autós is volt, aki a megengedett sebesség mintegy kétszeresével ment – tették hozzá.

Az óránkénti ötven kilométeres megengedett sebesség helyetti legnagyobb adatot a VI. kerületben mérték:

a Podmaniczky utcában egy sofőr 94 kilométer/órával közlekedett, amiért 140 ezer forint közigazgatási bírságot szabtak ki.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság továbbra is kiemelt figyelmet fordít a közlekedésbiztonságra, különösen a gyorshajtások visszaszorítására. Ennek érdekében

a jövőben is rendszeresen tartanak sebességméréseket

– hívták fel a figyelmet.

A rendőrség a sebességhatárok betartására kéri a közlekedőket, hogy mindenki hazaérjen.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Shutterstock)