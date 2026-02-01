katasztrófacsengertiszai ciánszennyezés

„Kóvályogtak a halak” – így emlékszik a 26 éve történt tiszai ciánszennyezésre egy szemtanú

Huszonhat éve, napra pontosan február elsején történt Magyarország egyik legnagyobb környezeti katasztrófája. A romániai bányatelepről ciántartalmú szennyvíz ömlött a Szamosba és onnan a Tiszába, tonnaszám pusztítva el a halakat és összeomlásba taszítva a folyó ökoszisztémáját – idézte fel a tragédiát a Szon.hu cikke.

Magyar Nemzet
2026. 02. 01.
Magyarország egyik legnagyobb környezeti tragédiája napok alatt bontakozott ki, miközben a mérgező hullám megállíthatatlanul haladt előre. A ciánszennyezés 26 évvel ezelőtt, február 1-jén délután érte el hazánkat Csengernél – idézi fel a Szon.hu-n olvasható cikk, amely részletesen feleleveníti a történteket. 

A ciánszennyezés terjedése a Tiszán és a Dunán 2000. január 30.– február 17. között Fotó: Nemzeti archívum/MTI

Az éj leple alatt 2000. január 30-án mintegy százezer köbméternyi cianid- és nehézfémtartalmú szennyvíz zúdult ki a nagybányai bányavállalat létesítményéből. A katasztrófát a romániai Nagybánya (Baia Mare) aranybányához kapcsolódó hígítógát-szakadása okozta, amikor 

a ciántartalmú oldatot tároló gátszerkezet átszakadt.

A ciánnal és nehézfémekkel szennyezett víz a környező tájra ömlött, amely előbb a Lápos-, majd a Szamoson és a Tiszán keresztül Európa egyik legnagyobb vízrendszerébe jutott, és vele együtt járt a pusztulás is.

A cián február 1-jén, 15 órakor érte el az országhatárt Csengernél. 

A szennyezett víztömeg a Szamoson óránként három kilométert haladt, majd a Tisza Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei szakaszán szétterült. A Szamos–Tisza összefolyásába február 2-án érkezett meg a mérgező hullám, amely aztán csak február 12-én hagyta el Magyarországot. 

Tömegesen pusztultak a halak a Tiszában Fotó: MW/Szentirmay Tamás

A természeti katasztrófa következményei sokkolóak voltak:

  • körülbelül 1240 tonna hal pusztult el
  • a Tisza élővilága gyakorlatilag összeomlott
  • becslések szerint több mint 60 halfaj érintett volt, köztük számos védett faj 
    A cián nemcsak közvetlenül ölt, hanem a táplálékláncot is megbontotta, a halakon kívül más állatok is elpusztultak, amikor a mérgezett vízi élőlényeket megették.

A Magyar Országgyűlés 2000-ben nyilvánította a Tisza élővilágának az emléknapjává február 1-jét.

Kóvályogtak a halak, 70–80 kilogrammos harcsákat láttam elpusztulva

– emlékezett vissza egy szemtanú a szörnyű csapásra. 

Hol vannak a felelősek? A kérdésre is választ ad a Szon.hu cikke, amelyet ide kattintva tud elolvasni. 

Borítókép: Az Alsó-Tisza Vidéki Vízügyi Igazgatóság megemlékezése a ciánszennyezés 20. évfordulóján Szolnokon (Fotó: MW/ Frank Yvette)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

