Szellemhajó horgonyoz valahol Csongrádban

Hátborzongató, ugyanakkor izgalmas látványt nyújt az a hajóroncs, amely valahol Csongrád-Csanád vármegyében rozsdásodik. Mikor kötötték ki az erdő szélére, kik, és miért lett az enyészeté?

Magyar Nemzet
Forrás: Delmagyar.hu2026. 02. 01. 11:27
Egy, az erdő szélén rozsdásodott, elhagyott hajóroncsra bukkant az Urbex Csongrád-Csanádban – számolt be az izgalmas, de annál rejtélyesebb felfedezésről a Delmagyar. hu

Kísérteties látvány az elhagyott hajó Fotó: Delmagyar/Urbex/Facebook

A hajó kísérteties, de izgalmas látványt nyújt. 

A fedélzeten látszik az idő vasfogának kíméletlensége: a beszakadt padló alatt rozsdás a motor, egy seprű és kapitányi fülkében még meglévő kormány 

is emlékeztet arra, hogy egykor emberek „lakták” a mára az enyészeté lett vízi járművet. 

Tenne egy virtuális sétát az egykor valószínűleg pompás, ma inkább a horrorfilmekbe illó hajón? Akkor kattintson a cikkre, nézegessen fotókat. 

Borítókép: Kísérteties látványt nyújt az elhagyott hajó


Békés Bence
A cigányság igazi ellenségei

A cigányság ellenségei leginkább azok a „barátok”, akik a nemzeti kisebbségünk rossz helyzetére és szenvedésére építik az üzleti modelljüket és a politikai kampányaikat.

