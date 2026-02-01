Szellemhajó horgonyoz valahol Csongrádban

Egy, az erdő szélén rozsdásodott, elhagyott hajóroncsra bukkant az Urbex Csongrád-Csanádban – számolt be az izgalmas, de annál rejtélyesebb felfedezésről a Delmagyar. hu.

Kísérteties látvány az elhagyott hajó Fotó: Delmagyar/Urbex/Facebook

A hajó kísérteties, de izgalmas látványt nyújt.

A fedélzeten látszik az idő vasfogának kíméletlensége: a beszakadt padló alatt rozsdás a motor, egy seprű és kapitányi fülkében még meglévő kormány

is emlékeztet arra, hogy egykor emberek „lakták” a mára az enyészeté lett vízi járművet.

Tenne egy virtuális sétát az egykor valószínűleg pompás, ma inkább a horrorfilmekbe illó hajón? Akkor kattintson a cikkre, nézegessen fotókat.

