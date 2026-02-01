Csillag Istvánhoz sokaknak lenne pár p betűs szava

Nekem is van egy p betűs szavam, tudok segíteni Csillag úrnak, ha szeretné, csak a neveltetésem nem engedi, hogy kimondjam – jegyezte meg a Szabad Magyarokban, az Alapjogokért Központ és a Hír FM podcastjában Szepesfalvy Anna, a Fővárosi Közgyűlés fideszes képviselője annak kapcsán, hogy Csillag István, az SZDSZ egykori gazdasági minisztere patkánynak nevezte a jobboldalt. – Az a baj, hogy minden megszólalásuk ennyire agresszív és ez leszűrődik a követőikhez. Ugyanez van a Fővárosi Közgyűlésben, ahol a Tisza-frakció az, amivel még köszönőviszonyt is nehéz kialakítani – tette hozzá a képviselő.

Van egy egyre élesedő frusztráció itt a Tisza elitjében, ezért jönnek elő az ilyenek

– vélte Zila János, az Alapjogokért Központ elemzője. – Ilyet nem csinál valaki a politikában, ha nem vesztette el a fejét. Bajban vannak, kamuznak ők mindenféle álkutatásokat, egészen elképesztő módszerekkel hamisítják a számokat és ez majd ki fog derülni április 12-én. A vigyorgó szmájlijaikra rá fog fagyni a mosoly – tette hozzá az elemző.

– Budapestnek az lenne az érdeke, hogy olyan vezetése legyen, amely az ideológiák helyett a város vezetésével és üzemeltetésével foglalkozik

– hangsúlyozta Szepesfalvy Anna. – A havazás mutatta meg, hogy amikor csinálni kell valamit, akkor ott elfogy a tehetség. Mártha Imrére talán mindenki emlékszik még, ő az, aki a Floridából vezeti Budapest legnagyobb közműcégét, ahonnan tényleg nem tűnik fel, hogy jeges az út két héttel a havazás után is – fejtette ki a fideszes fővárosi képviselő.

– A Tisza Pártból talán Kapitány István részéről megjelent az az érv, hogy részt vehetnénk Ukrajna újjáépítésében – mondta el a nemzeti petíció kapcsán Zila János. – Kicsoda, te meg én? – tette fel a kérdést a műsor szereplőinek az elemző.

– Néhány nagyvállalat kapna pár morzsát Brüsszelből, akik nyilván a Tisza szűrőjén keresztül lennének kiválasztva.

Egy-két ember szépen megtömné a zsebét, ezenkívül pedig mindannyian csak a befizetői oldalon lennénk – hangsúlyozta az Alapjogokért Központ elemzője.

A Szabad Magyarok fenti adását itt nézhetik, hallgathatják meg: