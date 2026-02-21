Arany MedvedíjpolitikadrámaházasságfilmfesztiválBerlinale

Házassági dráma nyerte el az Arany Medvét

A német–francia–török koprodukcióban készült Gelbe Briefe (Sárga levelek) nyerte el a legjobb filmnek járó Arany Medvét a 76. Berlini Nemzetközi Filmfesztiválon. A rangos díjat a nemzetközi zsűri elnöke, Wim Wenders adta át Ilker Catak rendezőnek és a film producereinek szombat este.

Magyar Nemzet
2026. 02. 21. 21:15
Jelenet az Arany Medve-díjas Gelbe Briefe című filmből Forrás: Berlinale.de
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Berlinale – amelyet a világ legrangosabb filmfesztiváljai között tartanak számon – idén egy intim, mégis erőteljes politikai felhangokkal átszőtt családi drámát emelt a csúcsra.

Arany Medve
Ilker Catak rendező filmje Arany Medve-díjat nyert a 76. Berlini Nemzetközi Filmfesztiválon. Fotó: Berlinale.de

Német–francia–török alkotásé az Arany Medve

A Gelbe Briefe középpontjában Derya és Aziz története áll. A házaspár élete akkor fordul válságba, amikor az állami önkény következtében elveszítik állásukat, és Isztambulba kényszerülnek költözni, hogy Aziz szüleivel éljenek. Nekik és tizenhárom éves lányuknak, Ezginek újra kell tervezniük életüket.

Catak rendezése nem harsány, inkább feszült és visszafogott: a hétköznapi jelenetek mögött ott vibrál a bizonytalanság és a kimondatlanság. A zsűri döntése azt jelzi, hogy 

a Berlinale idén is a társadalmi érzékenységű, morális kérdéseket boncolgató alkotásokat részesítette előnyben.

Ezüst Medvék: erős színészi alakítások

A legjobb főszereplőnek járó Ezüst Medvét Sandra Hüller kapta az osztrák–német Rose című filmben nyújtott alakításáért. A színésznő az utóbbi években Európa egyik legkeresettebb művészévé vált, és Berlinben ismét bizonyította drámai erejét.

A legjobb mellékszereplő díját két brit színész, Anna Calder-Marshall és Tom Courtenay vehette át a brit–amerikai Queen at Sea című filmben nyújtott alakításukért, amit Lance Hammer rendezett.

A zsűri nagydíjával Emin Alper török rendezőt tüntették ki Kurtulus (Salvation) című alkotásért. A török, francia, holland, görög, svéd, szaúdi koprodukcióban készült film főszerepét Erdal Acil és Mehmet Selim Akgul játssza. A zsűri díját szintén Lance Hammer kapta Queen at Sea című filmjéért.

A legjobb rendező Ezüst Medvéjét Grant Gee kapta az ír-brit koprodukcióban készült Everybody Digs Bill Evans című filmjéért; az alkotás a legendás dzsesszzongoristát, Bill Evanst állítja a középpontba. A legjobb forgatókönyvíró díját Genevieve Dulude-De Celles-nek nyújtották át a Nina Roza című kanadai-olasz-bolgár-belga filmért. Ezüst Medve-díjjal ismerték el kiemelkedő művészi hozzájárulásáért Anna Fitch és Banker White rendezőt a Yo (Love Is a Rebellious Bird) című brit film szereposztásáért.

A legjobb dokumentumfilm díját Pepa Lubojacki If Pigeons Turn to Gold című cseh-szlovák alkotása nyerte el. A Perspektívák elnevezésű elsőfilmes versenyprogramban a legjobb debütáló film díját Abdallah Alkhatib kapta a Chronicles of the Siege című filmjével.

Az idei Berlinale erős politikai színezetet kapott. Számos kritika érte a zsűri elnökét, Wim Wenderst, aki a nyitó sajtótájékoztatón a gázai helyzetről és a fesztivált jelentős mértékben finanszírozó német kormány Izrael melletti kiállásáról kapott kérdésre úgy válaszolt: 

Ki kell maradnunk a politikából, mert ha kifejezetten politikai filmeket készítünk, belépünk a politika terébe.

A fesztiválon idén több magyar alkotó munkája szerepelt, kettő a versenyprogramban: a játékfilmek között Mundruczó Kornél At the Sea című filmje, a Generation Kplus szekcióban Feiner Janka Lángbogár a zsebemben című rövid animációja. A Berlinale Forum Special programjában, amely idén a női rendezők munkáiból válogatott, a tavaly elhunyt Elek Judit Istenmezején (1972-73) és Találkozás (1963) című alkotásait nézhette meg a közönség felújított változatban. A fesztivál Teddy 40 elnevezésű szekciójában Buda Flóra Anna Entropia című alkotása volt látható, amely 2019-ben elnyerte a legjobb rövidfilmnek járó Teddy-díjat.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekszínház

Na végre, egy önfeledt este!

Bayer Zsolt avatarja

Színházba mentünk. A Tháliába. Megnéztük a Miniszter félrelép című darabot.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu