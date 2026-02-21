Házassági dráma nyerte el az Arany Medvét

A Berlinale – amelyet a világ legrangosabb filmfesztiváljai között tartanak számon – idén egy intim, mégis erőteljes politikai felhangokkal átszőtt családi drámát emelt a csúcsra.

Ilker Catak rendező filmje Arany Medve-díjat nyert a 76. Berlini Nemzetközi Filmfesztiválon. Fotó: Berlinale.de

Német–francia–török alkotásé az Arany Medve

A Gelbe Briefe középpontjában Derya és Aziz története áll. A házaspár élete akkor fordul válságba, amikor az állami önkény következtében elveszítik állásukat, és Isztambulba kényszerülnek költözni, hogy Aziz szüleivel éljenek. Nekik és tizenhárom éves lányuknak, Ezginek újra kell tervezniük életüket.

Catak rendezése nem harsány, inkább feszült és visszafogott: a hétköznapi jelenetek mögött ott vibrál a bizonytalanság és a kimondatlanság. A zsűri döntése azt jelzi, hogy

a Berlinale idén is a társadalmi érzékenységű, morális kérdéseket boncolgató alkotásokat részesítette előnyben.

Ezüst Medvék: erős színészi alakítások

A legjobb főszereplőnek járó Ezüst Medvét Sandra Hüller kapta az osztrák–német Rose című filmben nyújtott alakításáért. A színésznő az utóbbi években Európa egyik legkeresettebb művészévé vált, és Berlinben ismét bizonyította drámai erejét.

A legjobb mellékszereplő díját két brit színész, Anna Calder-Marshall és Tom Courtenay vehette át a brit–amerikai Queen at Sea című filmben nyújtott alakításukért, amit Lance Hammer rendezett.

A zsűri nagydíjával Emin Alper török rendezőt tüntették ki Kurtulus (Salvation) című alkotásért. A török, francia, holland, görög, svéd, szaúdi koprodukcióban készült film főszerepét Erdal Acil és Mehmet Selim Akgul játssza. A zsűri díját szintén Lance Hammer kapta Queen at Sea című filmjéért.

A legjobb rendező Ezüst Medvéjét Grant Gee kapta az ír-brit koprodukcióban készült Everybody Digs Bill Evans című filmjéért; az alkotás a legendás dzsesszzongoristát, Bill Evanst állítja a középpontba. A legjobb forgatókönyvíró díját Genevieve Dulude-De Celles-nek nyújtották át a Nina Roza című kanadai-olasz-bolgár-belga filmért. Ezüst Medve-díjjal ismerték el kiemelkedő művészi hozzájárulásáért Anna Fitch és Banker White rendezőt a Yo (Love Is a Rebellious Bird) című brit film szereposztásáért.