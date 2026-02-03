Amy Adams főszereplésével versenyez Berlinben a magyar rendező új filmje

Az At the Sea producerei között szerepel Petrányi Viktória (Proton Cinema) és Oblath Zsófia, a vágói munkát Jancsó Dávid és Nagy Ilka Janka jegyzi. A forgatókönyvet Mundruczó Kornél Wéber Katával közösen írta.

Berlinben lesz Mundruczó Kornél magyar rendező At the Sea című filmjének világpremierje. Fotó: MTI/EPA/Caroline Blumberg

Magyar rendező forgatott filmet a függőségről

A film középpontjában Laura (Amy Adams) története áll, aki egy ittas vezetés okozta balesetet és az azt követő rehabilitációt követően hazatér, hogy családja körében próbálja szerencsésen túlélni az első hétvégét. A valódi felépülés azonban csak akkor kezdődhet el, amikor képes kilépni híres apja árnyékából – abból az összetett, ambivalens kapcsolatból, amelyben a férfi egyszerre jelenik meg bálványozott hősként és pusztító szörnyetegként. Az At the Sea a függőség és a mentális egészség gyakran elhallgatott, félreértett rétegeit tárja fel.

Ez a film életem egy kihívásokkal teli időszakában talált meg, amikor az otthonomtól távol, egyfajta kulturális száműzetésben kellett egy egészen új fejezetet nyitnom

– fogalmazott Mundruczó Kornél. A rendező szerint éppen ezért vonzódott egy végletekig személyes történethez, amely nem monumentális gesztusokkal, hanem apró, hétköznapi pillanatokon keresztül mutatja meg az élet komplexitását, sőt egy közéleti válság belső dinamikáját. – Hiszem, hogy a személyes történetekből merített erőnek különös súlya van ebben a zaklatott, bizonytalan, háborúktól tépázott világban – hangsúlyozta.

Wéber Kata forgatókönyvíró arra hívta fel a figyelmet, hogy a társadalom gyakran leegyszerűsíti vagy elbagatellizálja a nők alkoholhoz fűződő viszonyát. Véleménye szerint sokaknak az ivás nem a mámor keresése, hanem a túlélés egyik eszköze: segítség az érzelmi feszültségek és a folyamatos elvárások elviseléséhez egy olyan világban, ahol a sebezhetőséget a gyengeséggel azonosítják. Ebben az értelmezésben a függőség nem látványos összeomlás, hanem csendes belső elidegenedés.

Mundruczó Kornél a kortárs magyar film egyik legsikeresebb és legismertebb alkotója. Korábbi munkái között szerepel a Szép napok, a Johanna, a Delta, a Szelíd teremtés – A Frankenstein-terv, a Fehér isten, a Jupiter holdja és az Evolúció. Első angol nyelvű filmje, a Pieces of a Woman 2020-ban készült.

Az At the Sea operatőre Yorick Le Saux, a további szereplők között pedig olyan ismert színészek tűnnek fel, mint Murray Bartlett, Brett Goldstein, Chloe East, Dan Levy, Jenny Slate és Rainn Wilson.