Milliók imádták a mozikban és a tévében, most az otthonokba költözik a magyar közönségfilm rekordere

A számok önmagukért beszélnek. A Hogyan tudnék élni nélküled? több mint egymillió nézőt vonzott a hazai mozikba, amivel negyvenéves rekordot döntött meg, és 56 héten át szerepelt műsoron, ami szinte példa nélküli a magyar filmgyártás történetében. A határon túli vetítéseken Erdélyben, a Felvidéken és a Vajdaságban további mintegy 200 ezren váltottak jegyet a filmre.

Márkus Luca és Marics Peti a Demjén-filmben. Fotó: NFI

A film, amely történelmet írt

A siker a televízióban is folytatódott: a TV2 újévi premierje 1,5 milliós nézettségével közel 13 éves rekordot döntött meg. Ritkán fordul elő, hogy egy magyar film egyszerre uralja a mozit, a képernyőt és most már a streaminget is.

A film ötlete Kirády Attila producertől származik, aki már a kezdetektől egy látványos, szórakoztató, ugyanakkor hiánypótló zenés produkciót képzelt el. Olyat, amely egy ikonikus magyar életműre épül, a választás pedig szinte magától értetődően Demjén Ferenc dalaira esett.

A hatvanas évektől íródó slágerek köré Kormos Anett és Goda Krisztina – utóbbi a film kreatív producere is – két szálon futó történetet álmodott meg: a cselekmény a jelenben és 1994 balatoni nyarán játszódik. A filmet Orosz Dénes rendezte, a zenék gondozásáért pedig Demjén Ferenc alkotótársai – Menyhárt János, Subecz Tamás és Rózsa István – feleltek. A főszerepekben Törőcsik Franciska, Ember Márk, Márkus Luca és Marics Peti látható, akik generációjuk egyik legnépszerűbb arcai. A film egyszerre szól a nosztalgiára vágyó idősebb nézőkhöz és azokhoz a fiatalokhoz, akik számára a Demjén-dalok már egy új kontextusban, egy nagyívű romantikus történet részeként szólalnak meg.

A Hogyan tudnék élni nélküled? titka az, hogy nem akar több lenni annál, ami – érzelmes, zenés közönségfilm, amely szívvel, humorral és ismerős dallamokkal mesél szerelemről, barátságról és döntésekről.

A történet ráadásul nem ér véget. A második rész már elkészült, és november 12-én kerül a mozikba az Intercom forgalmazásában. A Kuplung együttes szívtiprói és a balatoni nyár tehát visszatérnek, a forgatás kulisszái mögé pedig a Svenk film- és mozimagazin is bepillantott.