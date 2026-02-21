katasztrófavédelemföldrengésszlovákiai földrengés

Újabb földrengést észleltek, egy templom is megsérült + videó

A lakosság is érezte az utórengést. Délután négyes erősségű földrengés történt Mosonmagyaróvár térségében.

Magyar Nemzet
2026. 02. 21. 20:55
földrengés Facebook/BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
A Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatóriumának tájékoztatása szerint helyi idő szerint 18.44 órakor 2,5-es magnitúdójú földrengés volt Szlovákiában, Keszölcés közelében, Mosonmagyaróvártól mintegy 17 kilométerre északkeleti irányban – közölte a katasztrófavédelem. A lakosság az epicentrum közelében potenciálisan érezhette az újabb földrengést. Károkról eddig nem érkezett bejelentés a katasztrófavédelemhez.

Utórengés követte a földrengést (Fotó: Getty Images)

Mint beszámoltunk róla, a kora délutáni órákban négyes erősségű földrengés rázta meg Győr-Moson-Sopront és okozott riadalmat a lakosság körében. A híradások szerint a rengés epicentruma Mosonmagyaróvártól megközelítőleg 15 kilométerre lehetett.

Az utórengés innen alig néhány kilométerre történt. A lakosság a mostani esetet is érzékelte, a délutáni események pedig kifejezetten rémisztően hatottak.

A délutáni rengés néhány másodpercig volt érzékelhető, és Magyarország több településén is tapasztalták bútorok elmozdulását, csillárok, üvegedények rezgését, de volt, akit az autóban ülve kapott el a földmozgás.

– Mosonmagyaróváron nem volt ekkora földrengés. Legutóbb egyébként 2,1-est mértek ott 2024-ben, Máriakálnokon 2,2-est 2019-ben – mondta a Kisalföldnek egy szakértő. Tóth László a délutáni földmozgás után jelezte, hogy később lehetnek még utórezgések is.

A szlovák oldalon károkról is beszámoltak. A Parameter szerint a délutáni földrengéskor

károk keletkeztek a balonyi kegytemplomban.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Facebook)


