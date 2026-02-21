Malmöben a rendőrök hiába fogtak el egy fiatalt, akit robbantással gyanúsítanak

Ahogy arról lapunk is beszámolt, Svédországban egyre drámaibb a helyzet, miután a szervezett bűnözői csoportok egyre több fiatal gyereket toboroznak lövöldözések és robbantások végrehajtására.

Beszéltünk vele a történtekről, de az életkora miatt nincs őrizetben

– mondta a rendőrségi szóvivő. A helyszínen talált nyomok arra utalnak, hogy bombatölteteket helyeztek el a kapu két különböző pontján. A rendőrség keze meg volt kötve, mivel a gyanúsított életkora miatt vele szemben semmilyen kényszerítő intézkedést nem lehetett alkalmazni, és hiába vették fel a kapcsolatot a szociális szolgálattal, nem tudták fogadni – magyarázta a szóvivő. A járőrök így kénytelenek voltak hazavinni a feltételezett elkövetőt a gyámjához.

Explosion i Malmö | Göteborgs-Posten https://t.co/kdPR1LaQJR Någonting exploderade vid en bostad i Tygelsjö i Malmö på fredagskvällen, uppger polisen



”På plats kan patrull konstatera att något har exploderat. Det upprättas avspärrningar o närområdet söks av”, GP — Marie (@hellgrenmarie) February 21, 2026

A nyomozás jelenlegi állás szerint a kiskorú nem saját elhatározásából cselekedett.

A rendőrség letartóztatott egy 25 éves felnőttet, akit közveszélyokozás elősegítésével gyanúsítanak. A svéd kormány és a Svéd Demokraták törvényjavaslatot nyújtottak be annak érdekében, hogy a büntetőjogi felelősségre vonás korhatárát 13 évre csökkentsék.