robbantásSvédországMalmö

Malmöben a rendőrök hiába fogtak el egy fiatalt, akit robbantással gyanúsítanak

Szerda este két robbanás rázta meg Svédország harmadik legnépesebb városát. A malmöi rendőrök rövid időn belül elfogtak egy 15 éves fiút, akit a támadással gyanúsítanak, ám életkora miatt nem tudták őrizetbe venni. A svéd médiában gyerekkatonaként említik az elkövetőt, aki egy 25 éves férfi felbujtására hajthatta végre a robbantásokat.

Magyar Nemzet
2026. 02. 21. 19:47
Malmöi rendőrök Forrás: AFP
Szerda este két robbanás történt egy kapualjban a bevándorlók által uralt Malmöben. Jelentős anyagi kár keletkezett – a bejárati ajtó és az ablakok betörtek, a homlokzat pedig megrongálódott. Röviddel az incidens után a rendőrök a helyszín közelében őrizetbe vettek egy 15 éves fiatalt – akit a svéd médiában gyerekkatonaként említenek. A hatóságok őt gyanúsítják a támadások végrehajtásával. A bűncselekmény súlyossága ellenére nem tudták letartóztatni, sem őrizetbe venni – írja a Samnytt svéd hírportál.

MALMO - The hotel where the Dutch delegation is staying prior to the final of the Eurovision Song Contest. It is not yet known whether the Dutch entry Joost Klein will also be shown. It was previously announced that an investigation into 26-year-old Klein is being conducted following an incident. ANP SANDER KONING netherlands out - belgium out (Photo by Sander KONING / ANP MAG / ANP via AFP)
Szerda este egy 15 éves fiatal robbanthatott a bevándorlók által uralt Malmöben – a kép illusztráció 
Fotó: AFP

Ahogy arról lapunk is beszámolt, Svédországban egyre drámaibb a helyzet, miután a szervezett bűnözői csoportok egyre több fiatal gyereket toboroznak lövöldözések és robbantások végrehajtására

Beszéltünk vele a történtekről, de az életkora miatt nincs őrizetben 

– mondta a rendőrségi szóvivő. A helyszínen talált nyomok arra utalnak, hogy bombatölteteket helyeztek el a kapu két különböző pontján. A rendőrség keze meg volt kötve, mivel a gyanúsított életkora miatt vele szemben semmilyen kényszerítő intézkedést nem lehetett alkalmazni, és hiába vették fel a kapcsolatot a szociális szolgálattal, nem tudták fogadni – magyarázta a szóvivő. A járőrök így kénytelenek voltak hazavinni a feltételezett elkövetőt a gyámjához.

A nyomozás jelenlegi állás szerint a kiskorú nem saját elhatározásából cselekedett. 

A rendőrség letartóztatott egy 25 éves felnőttet, akit közveszélyokozás elősegítésével gyanúsítanak. A svéd kormány és a Svéd Demokraták törvényjavaslatot nyújtottak be annak érdekében, hogy a büntetőjogi felelősségre vonás korhatárát 13 évre csökkentsék.

Borítókép: Malmöi rendőrök (Fotó: AFP)

