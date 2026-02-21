Szerda este két robbanás történt egy kapualjban a bevándorlók által uralt Malmöben. Jelentős anyagi kár keletkezett – a bejárati ajtó és az ablakok betörtek, a homlokzat pedig megrongálódott. Röviddel az incidens után a rendőrök a helyszín közelében őrizetbe vettek egy 15 éves fiatalt – akit a svéd médiában gyerekkatonaként említenek. A hatóságok őt gyanúsítják a támadások végrehajtásával. A bűncselekmény súlyossága ellenére nem tudták letartóztatni, sem őrizetbe venni – írja a Samnytt svéd hírportál.
Malmöben a rendőrök hiába fogtak el egy fiatalt, akit robbantással gyanúsítanak
Szerda este két robbanás rázta meg Svédország harmadik legnépesebb városát. A malmöi rendőrök rövid időn belül elfogtak egy 15 éves fiút, akit a támadással gyanúsítanak, ám életkora miatt nem tudták őrizetbe venni. A svéd médiában gyerekkatonaként említik az elkövetőt, aki egy 25 éves férfi felbujtására hajthatta végre a robbantásokat.
Ahogy arról lapunk is beszámolt, Svédországban egyre drámaibb a helyzet, miután a szervezett bűnözői csoportok egyre több fiatal gyereket toboroznak lövöldözések és robbantások végrehajtására.
Beszéltünk vele a történtekről, de az életkora miatt nincs őrizetben
– mondta a rendőrségi szóvivő. A helyszínen talált nyomok arra utalnak, hogy bombatölteteket helyeztek el a kapu két különböző pontján. A rendőrség keze meg volt kötve, mivel a gyanúsított életkora miatt vele szemben semmilyen kényszerítő intézkedést nem lehetett alkalmazni, és hiába vették fel a kapcsolatot a szociális szolgálattal, nem tudták fogadni – magyarázta a szóvivő. A járőrök így kénytelenek voltak hazavinni a feltételezett elkövetőt a gyámjához.
A nyomozás jelenlegi állás szerint a kiskorú nem saját elhatározásából cselekedett.
A rendőrség letartóztatott egy 25 éves felnőttet, akit közveszélyokozás elősegítésével gyanúsítanak. A svéd kormány és a Svéd Demokraták törvényjavaslatot nyújtottak be annak érdekében, hogy a büntetőjogi felelősségre vonás korhatárát 13 évre csökkentsék.
További Külföld híreink
Borítókép: Malmöi rendőrök (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Fegyveresek több tucat embert megöltek és sokakat elraboltak Nigériában
Felfegyverzett támadók legalább ötven embert megöltek és sokakat elraboltak az északnyugat-nigériai Zamfara állam egyik falujában – közölte a helyi rendőrség.
Kijev szerint nincs kegyelem: folytatódik az infrastruktúra elleni háború + videó
Már most megkezdték a létfontosságú rendszerek megerősítését a következő télre készülve.
Orbán Balázs: Zelenszkij ország-világ előtt zsarolja Magyarországot, Magyar Péternek ez rendben van
Így működik a müncheni háborús paktum a Tisza, az ukránok és Brüsszel között.
Már az ablakon másznak be a toborzók – elszabadult a kényszersorozás Ukrajnában + videók
Egymást érik azok a felvételek, amelyeken a TCK tisztjei úgy bánnak az emberekkel, mint az állatokkal.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Fegyveresek több tucat embert megöltek és sokakat elraboltak Nigériában
Felfegyverzett támadók legalább ötven embert megöltek és sokakat elraboltak az északnyugat-nigériai Zamfara állam egyik falujában – közölte a helyi rendőrség.
Kijev szerint nincs kegyelem: folytatódik az infrastruktúra elleni háború + videó
Már most megkezdték a létfontosságú rendszerek megerősítését a következő télre készülve.
Orbán Balázs: Zelenszkij ország-világ előtt zsarolja Magyarországot, Magyar Péternek ez rendben van
Így működik a müncheni háborús paktum a Tisza, az ukránok és Brüsszel között.
Már az ablakon másznak be a toborzók – elszabadult a kényszersorozás Ukrajnában + videók
Egymást érik azok a felvételek, amelyeken a TCK tisztjei úgy bánnak az emberekkel, mint az állatokkal.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!