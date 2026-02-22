Eltűnt egy egri kisfiú

Az Origo cikke szerint a 14 éves Jónás Kevin Brendon február 20-án hagyta el az otthonát, nem tudni, merre ment. Eltűnését a családja jelentette az Egri Rendőrkapitányságon, miután a fiú nem tért haza, és sem a szülei, sem a barátai, sem az ismerősei nem tudják elérni. Már két napja nem adott magáról életjelet a kék szemű, egri kisfiú, akit aggódva várnak haza a szerettei. A rendőrség közzétette a fotóját és a személyleírását abban a reményben, hogy valaki tud használható információval szolgálni, és mielőbb sikerül megtalálniuk az eltűnt gyereket.

Jónás Kevin Brendon, a kék szemű egri kisfiú eltűnt.

Forrás: Police.hu

Az egri kisfiú személyes adatai:

Személyes adatok: Név: Jónás Kevin Brendon Születési hely: Eger Születési idő: 2011. 05. 06.

A rendőrök azt kérik, hogy aki felismeri a fotón látható gyereket vagy tudja, hol lehet, jelentkezzen az Egri Rendőrkapitányságon személyesen vagy telefonon az itt megadott számon.

Harmincnál több szabolcsi gyerek tűnt el pár nap alatt

Folyamatosan kerülnek fel fiatalok a körözési adatbázisba. Az eltűnt gyerekek gyakran előkerülnek, olyan is van, akit évek óta keresnek, most viszont furcsa dolog történt. Harmincnál több eltűnt gyerekről számolt be a helyi hírportál, amiről az Origo is írt. Részletekért kattintson ide!

Bajban van, vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben ön akár

szóbeli bántalmazás,

lelki bántalmazás,

fizikai bántalmazás,

szexuális erőszak,

csalás,

online csalás áldozata,

joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0–24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.



