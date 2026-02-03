Éjszakai leállás jön a MÁV online jegyértékesítésében

Karbantartás miatt kedden 22.55-től szerdán 1.45-ig a MÁV és MÁV+ alkalmazásban a jegyértékesítés nem lesz elérhető, a jegy.mav.hu weboldalon történő vásárlások esetén pedig lassulás, átmeneti kiesés tapasztalható majd - közölte a Mávinform a honlapján.
A vonatokon, a jegykiadó automatáknál és a pénztáraknál a bankkártyás fizetés ebben az időszakban is elérhető marad. Azt javasolják az utasoknak, hogy
bankkártyás fizetés esetén az érintett éjszakai időszak előtt vagy azt követően vásárolják meg jegyüket.
Szóljon hozzá!
