Éjszakai leállás jön a MÁV online jegyértékesítésében

Karbantartás miatt kedden 22.55-től szerdán 1.45-ig a MÁV és MÁV+ alkalmazásban a jegyértékesítés nem lesz elérhető, a jegy.mav.hu weboldalon történő vásárlások esetén pedig lassulás, átmeneti kiesés tapasztalható majd - közölte a Mávinform a honlapján.

Fotó: PH888 / Shutterstock

A vonatokon, a jegykiadó automatáknál és a pénztáraknál a bankkártyás fizetés ebben az időszakban is elérhető marad. Azt javasolják az utasoknak, hogy