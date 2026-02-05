Február 5 nyomában – Mit rejt ez a téli dátum?

Hihetetlen pénz herdálás a Tiszánál, egy komplett sereg dolgozik a pártnak
Magyar Péter pártja jóval több embert tart alkalmazásban, mint a kormánypártok vagy a többi parlamenti mandátumra esélyes ellenzéki párt együttvéve.
Magyar Péter pártja jóval több embert tart alkalmazásban, mint a kormánypártok vagy a többi parlamenti mandátumra esélyes ellenzéki párt együttvéve.
Folyamatosan csökken a mozgósítható aktivisták száma.
Két programja van a pártnak.
Magyar Péterék mást mondanak, mint amit terveznek, csak pozíciókat akarnak szerezni.
